https://1prime.ru/20250128/geodannye-854509861.html

Путин критически оценил работу по использованию цифровых геоданных

Путин критически оценил работу по использованию цифровых геоданных - 28.01.2025, ПРАЙМ

Путин критически оценил работу по использованию цифровых геоданных

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотной авиации попросил рассказать о работе над расширением использования цифровых геоданных в... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T22:53+0300

2025-01-28T22:53+0300

2025-01-28T22:53+0300

экономика

владимир путин

геоданные

использование

расширение

https://cdnn.1prime.ru/img/76263/84/762638449_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_d8a9fefef21c230da22ec3c36288cc90.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотной авиации попросил рассказать о работе над расширением использования цифровых геоданных в различных секторах экономики, отметив, что изменений в этой сфере до сих пор немного. "Уже поручал расширить использование в различных секторах экономики фото- и видеоматериалов, получаемых с помощью беспилотников. И здесь главное, чтобы так называемые цифровые геопространственные данные оперативно поступали в коммерческий оборот", - сказал Путин в ходе совещания. Он отметил, что для этого требовалось пересмотреть подходы к проведению контрольных мероприятий, в том числе внедрить новые технологические инструменты. "Однако изменений, судя по всему, в этой сфере до сих пор не так уж много, если они вообще произошли. Хотелось бы тоже услышать мнение коллег на этот счет сегодня", - обратился президент к участникам совещания.

https://1prime.ru/20250128/bpla-854509006.html

геоданные

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, геоданные, использование, расширение