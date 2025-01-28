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Путин критически оценил работу по использованию цифровых геоданных
Путин критически оценил работу по использованию цифровых геоданных - 28.01.2025, ПРАЙМ
Путин критически оценил работу по использованию цифровых геоданных
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотной авиации попросил рассказать о работе над расширением использования цифровых геоданных в... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T22:53+0300
2025-01-28T22:53+0300
2025-01-28T22:53+0300
экономика
владимир путин
геоданные
использование
расширение
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотной авиации попросил рассказать о работе над расширением использования цифровых геоданных в различных секторах экономики, отметив, что изменений в этой сфере до сих пор немного. "Уже поручал расширить использование в различных секторах экономики фото- и видеоматериалов, получаемых с помощью беспилотников. И здесь главное, чтобы так называемые цифровые геопространственные данные оперативно поступали в коммерческий оборот", - сказал Путин в ходе совещания. Он отметил, что для этого требовалось пересмотреть подходы к проведению контрольных мероприятий, в том числе внедрить новые технологические инструменты. "Однако изменений, судя по всему, в этой сфере до сих пор не так уж много, если они вообще произошли. Хотелось бы тоже услышать мнение коллег на этот счет сегодня", - обратился президент к участникам совещания.
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владимир путин, геоданные, использование, расширение
Экономика, Владимир Путин, геоданные, использование, расширение
Путин критически оценил работу по использованию цифровых геоданных
Путин не отметил прогресса в вопросе расширения использования цифровых геоданных
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотной авиации попросил рассказать о работе над расширением использования цифровых геоданных в различных секторах экономики, отметив, что изменений в этой сфере до сих пор немного.
"Уже поручал расширить использование в различных секторах экономики фото- и видеоматериалов, получаемых с помощью беспилотников. И здесь главное, чтобы так называемые цифровые геопространственные данные оперативно поступали в коммерческий оборот", - сказал Путин в ходе совещания.
Он отметил, что для этого требовалось пересмотреть подходы к проведению контрольных мероприятий, в том числе внедрить новые технологические инструменты.
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"Однако изменений, судя по всему, в этой сфере до сих пор не так уж много, если они вообще произошли. Хотелось бы тоже услышать мнение коллег на этот счет сегодня", - обратился президент к участникам совещания.