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"Глупее быть не может". В ФРГ ответили на решение ЕС в отношении России
"Глупее быть не может". В ФРГ ответили на решение ЕС в отношении России - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Глупее быть не может". В ФРГ ответили на решение ЕС в отношении России
Новые санкции Евросоюза против России являются "выстрелом себе в ногу". Таким мнением в социальной сети Х поделилась депутат бундестага Севим Дагделен. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T10:48+0300
2025-01-28T10:48+0300
2025-01-28T10:48+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза против России являются "выстрелом себе в ногу". Таким мнением в социальной сети Х поделилась депутат бундестага Севим Дагделен."Глупее и быть не может: саморазрушительные санкции ЕС против России, особенно для Германии, продолжаются", — сказано в материале.Депутат отметила, что рестрикции наносят ущерб не только России, но и странам ЕС.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила продление экономических санкций против России на полгода. Президент Владимир Путин в свою очередь неоднократно отмечал, что политика санкций является частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию и ослаблению России и они наносят серьезный удар по мировой экономике, вызывая ухудшение жизни миллионов людей.
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германия, ес, россия
Политика, ГЕРМАНИЯ, ЕС, РОССИЯ
"Глупее быть не может". В ФРГ ответили на решение ЕС в отношении России
Депутат бундестага Дагделен назвала новые санкции ЕС выстрелом себе в ногу
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
Новые санкции Евросоюза против России являются "выстрелом себе в ногу". Таким мнением в социальной сети Х поделилась
депутат бундестага Севим Дагделен.
"Глупее и быть не может: саморазрушительные санкции ЕС против России, особенно для Германии, продолжаются", — сказано в материале.
Депутат отметила, что рестрикции наносят ущерб не только России, но и странам ЕС.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила продление экономических санкций против России на полгода. Президент Владимир Путин в свою очередь неоднократно отмечал, что политика санкций является частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию и ослаблению России и они наносят серьезный удар по мировой экономике, вызывая ухудшение жизни миллионов людей.
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