https://1prime.ru/20250128/germaniya-854487468.html

"Глупее быть не может". В ФРГ ответили на решение ЕС в отношении России

"Глупее быть не может". В ФРГ ответили на решение ЕС в отношении России - 28.01.2025, ПРАЙМ

"Глупее быть не может". В ФРГ ответили на решение ЕС в отношении России

Новые санкции Евросоюза против России являются "выстрелом себе в ногу". Таким мнением в социальной сети Х поделилась депутат бундестага Севим Дагделен. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T10:48+0300

2025-01-28T10:48+0300

2025-01-28T10:48+0300

политика

германия

ес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/77647/33/776473311_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_78284814b5bf03e722ac620a5cfaf87d.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза против России являются "выстрелом себе в ногу". Таким мнением в социальной сети Х поделилась депутат бундестага Севим Дагделен."Глупее и быть не может: саморазрушительные санкции ЕС против России, особенно для Германии, продолжаются", — сказано в материале.Депутат отметила, что рестрикции наносят ущерб не только России, но и странам ЕС.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила продление экономических санкций против России на полгода. Президент Владимир Путин в свою очередь неоднократно отмечал, что политика санкций является частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию и ослаблению России и они наносят серьезный удар по мировой экономике, вызывая ухудшение жизни миллионов людей.

https://1prime.ru/20250122/eksport-854366730.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, ес, россия