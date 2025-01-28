Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Глупее быть не может". В ФРГ ответили на решение ЕС в отношении России - 28.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250128/germaniya-854487468.html
"Глупее быть не может". В ФРГ ответили на решение ЕС в отношении России
"Глупее быть не может". В ФРГ ответили на решение ЕС в отношении России - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Глупее быть не может". В ФРГ ответили на решение ЕС в отношении России
Новые санкции Евросоюза против России являются "выстрелом себе в ногу". Таким мнением в социальной сети Х поделилась депутат бундестага Севим Дагделен. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T10:48+0300
2025-01-28T10:48+0300
политика
германия
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/33/776473311_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_78284814b5bf03e722ac620a5cfaf87d.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза против России являются "выстрелом себе в ногу". Таким мнением в социальной сети Х поделилась депутат бундестага Севим Дагделен."Глупее и быть не может: саморазрушительные санкции ЕС против России, особенно для Германии, продолжаются", — сказано в материале.Депутат отметила, что рестрикции наносят ущерб не только России, но и странам ЕС.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила продление экономических санкций против России на полгода. Президент Владимир Путин в свою очередь неоднократно отмечал, что политика санкций является частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию и ослаблению России и они наносят серьезный удар по мировой экономике, вызывая ухудшение жизни миллионов людей.
https://1prime.ru/20250122/eksport-854366730.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/33/776473311_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_22597f5a51d98b319f22e0a79d84ba31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, ес, россия
Политика, ГЕРМАНИЯ, ЕС, РОССИЯ
10:48 28.01.2025
 
"Глупее быть не может". В ФРГ ответили на решение ЕС в отношении России

Депутат бундестага Дагделен назвала новые санкции ЕС выстрелом себе в ногу

© fotolia.com / RCphoto% Рейхстаг
% Рейхстаг - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© fotolia.com / RCphoto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза против России являются "выстрелом себе в ногу". Таким мнением в социальной сети Х поделилась депутат бундестага Севим Дагделен.
"Глупее и быть не может: саморазрушительные санкции ЕС против России, особенно для Германии, продолжаются", — сказано в материале.
Депутат отметила, что рестрикции наносят ущерб не только России, но и странам ЕС.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила продление экономических санкций против России на полгода. Президент Владимир Путин в свою очередь неоднократно отмечал, что политика санкций является частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию и ослаблению России и они наносят серьезный удар по мировой экономике, вызывая ухудшение жизни миллионов людей.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
СМИ: военный экспорт Германии установил рекорд благодаря поставкам Киеву
22 января, 08:57
 
ПолитикаГЕРМАНИЯЕСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала