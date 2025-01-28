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Гонконг продолжит наращивать закупки золота у России, считают эксперты - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250128/gonkong-854483733.html
Гонконг продолжит наращивать закупки золота у России, считают эксперты
Гонконг продолжит наращивать закупки золота у России, считают эксперты - 28.01.2025, ПРАЙМ
Гонконг продолжит наращивать закупки золота у России, считают эксперты
Гонконг продолжит наращивать закупки золота у России в текущем году, при этом темпы будут зависеть от ряда факторов, начиная от ситуации в экономике Китае и... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T06:16+0300
2025-01-28T06:16+0300
экономика
россия
гонконг
китай
москва
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Гонконг продолжит наращивать закупки золота у России в текущем году, при этом темпы будут зависеть от ряда факторов, начиная от ситуации в экономике Китае и заканчивая празднованием китайского Нового года, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Как выяснило ранее в январе РИА Новости на основе данных местной статслужбы, Россия в ноябре 2024 года поставила в Гонконг золота на рекордные 1,2 миллиарда долларов, что в 2,3 раза больше показателя октября и в 4,6 раза больше уровня ноября 2023 года. РФ таким образом стала главным поставщиком этого драгметалла в Гонконг впервые с июля 2023 года, обогнав традиционных лидеров - Японию, Китай и ОАЭ. В физическом выражении в ноябре Гонконгу из России было поставлено 14,4 тонны золота против 6,2 тонны месяцем ранее и 4,1 тонны годом ранее. В продолжении роста закупок золота у России со стороны Гонконга уверен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "До конца же первого квартала рост экспорта золота в Гонконг может продолжиться, правда, вероятно с темпом 20-25%, зависящим от ряда факторов, начиная ситуации в экономике КНР и заканчивая празднованием китайского Нового года", - отметил аналитик, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, увеличение продаж золота из России в Гонконг обусловлено, во-первых, тем, что трейдеры, базирующиеся в Гонконге, делают ставки на дальнейшее подорожание желтого металла в условиях нестабильности глобальной экономики, особенно после инаугурации американского президента Дональда Трампа, политика которого будет отличаться крутыми поворотами. Во-вторых, мог вырасти спрос на золото в различных странах Юго-Восточной Азии, а поставки в них золота часто идут именно из Гонконга, так как он входит в число крупнейших центров по торговле драгметаллом, добавил Хазанов. В-третьих, в экономике Китая за последние месяцы наблюдалось оживление, отразившееся на покупательных возможностях населения. Соответственно, расширилось приобретение золота частными инвесторами, считает аналитик. Комментируя ноябрьские приобретения Гонконгом этого драгметалла у России и отвечая на вопрос о дальнейших перспективах, директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров заявил, что "продажи золота через Гонконг" не означает, что Китай закупил весь этот объем. "Тем не менее Китай наращивает свои резервы в золоте. За последние три года (2022-2024) Китай увеличил резервы в золоте на 16% - до 2269 тонн. Учитывая, что покупка Китаем золота в резервы - это долгосрочная тенденция, предположим, что она будет продолжена в 2025 году и в последующие годы, так как Китай сохраняет амбиции по популяризации юаня в качестве резервной мировой валюты", - отметил эксперт.
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192
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россия, гонконг, китай, москва, дональд трамп, акра
Экономика, РОССИЯ, ГОНКОНГ, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, АКРА
06:16 28.01.2025
 
Гонконг продолжит наращивать закупки золота у России, считают эксперты

Аналитики Хазанов и Хазанов: Гонконг продолжит наращивать закупки золота у России

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Гонконг продолжит наращивать закупки золота у России в текущем году, при этом темпы будут зависеть от ряда факторов, начиная от ситуации в экономике Китае и заканчивая празднованием китайского Нового года, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Как выяснило ранее в январе РИА Новости на основе данных местной статслужбы, Россия в ноябре 2024 года поставила в Гонконг золота на рекордные 1,2 миллиарда долларов, что в 2,3 раза больше показателя октября и в 4,6 раза больше уровня ноября 2023 года. РФ таким образом стала главным поставщиком этого драгметалла в Гонконг впервые с июля 2023 года, обогнав традиционных лидеров - Японию, Китай и ОАЭ. В физическом выражении в ноябре Гонконгу из России было поставлено 14,4 тонны золота против 6,2 тонны месяцем ранее и 4,1 тонны годом ранее.
В продолжении роста закупок золота у России со стороны Гонконга уверен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "До конца же первого квартала рост экспорта золота в Гонконг может продолжиться, правда, вероятно с темпом 20-25%, зависящим от ряда факторов, начиная ситуации в экономике КНР и заканчивая празднованием китайского Нового года", - отметил аналитик, отвечая на соответствующий вопрос.
По его мнению, увеличение продаж золота из России в Гонконг обусловлено, во-первых, тем, что трейдеры, базирующиеся в Гонконге, делают ставки на дальнейшее подорожание желтого металла в условиях нестабильности глобальной экономики, особенно после инаугурации американского президента Дональда Трампа, политика которого будет отличаться крутыми поворотами.
Во-вторых, мог вырасти спрос на золото в различных странах Юго-Восточной Азии, а поставки в них золота часто идут именно из Гонконга, так как он входит в число крупнейших центров по торговле драгметаллом, добавил Хазанов. В-третьих, в экономике Китая за последние месяцы наблюдалось оживление, отразившееся на покупательных возможностях населения. Соответственно, расширилось приобретение золота частными инвесторами, считает аналитик.
Комментируя ноябрьские приобретения Гонконгом этого драгметалла у России и отвечая на вопрос о дальнейших перспективах, директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров заявил, что "продажи золота через Гонконг" не означает, что Китай закупил весь этот объем.
"Тем не менее Китай наращивает свои резервы в золоте. За последние три года (2022-2024) Китай увеличил резервы в золоте на 16% - до 2269 тонн. Учитывая, что покупка Китаем золота в резервы - это долгосрочная тенденция, предположим, что она будет продолжена в 2025 году и в последующие годы, так как Китай сохраняет амбиции по популяризации юаня в качестве резервной мировой валюты", - отметил эксперт.
 
ЭкономикаРОССИЯГОНКОНГКИТАЙМОСКВАДональд ТрампАКРА
 
 
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