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Госдума рассмотрит в I чтении запрет навязывания дополнительных товаров

Госдума рассмотрит в I чтении запрет навязывания дополнительных товаров - 28.01.2025, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит в I чтении запрет навязывания дополнительных товаров

Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете навязывания дополнительных товаров, работ и услуг их потребителям. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T00:21+0300

2025-01-28T00:21+0300

2025-01-28T00:21+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете навязывания дополнительных товаров, работ и услуг их потребителям. Документ внесен правительством РФ. Он водит с 1 сентября 2025 года запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг), в том числе путем проставления продавцом (исполнителем, владельцем агрегатора) автоматических отметок о согласии с их приобретением (оказанием, выполнением). При этом потребитель будет вправе отказаться от оплаты таких навязанных ему дополнительных товаров, работ, или услуг, а если они уже оплачены, то потребовать возврата денег. Соответствующие изменения вносятся в статью 16 закона "О защите прав потребителей". Данные изменения позволят усилить защиту прав потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые избегают подобных уловок в своей деятельности, объяснял в декабре премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он обращал внимание, что люди обращаются в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение своих прав. Например, при продаже билетов на самолёт или на поезд, когда добавляют ещё и согласие на заключение договора добровольного страхования. С подобной практикой сталкиваются также и жильцы многоквартирных домов при оплате коммунальных услуг, и посетители многих автосалонов при приобретении автомобиля. Также порой пытаются оказать положенные по полису обязательного медицинского страхования услуги платно, подчеркивал премьер. Профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле на прошлой неделе рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Причем он считает необходимым при его доработке учесть и проблематику навязывания автосалонами выполнения дополнительных условий (заключение кредитных договоров, страховки) для получения скидок. Ведь при досрочном расторжении этих договоров скидки аннулируются, что влечет для потребителя неблагоприятные имущественные последствия, напомнил глава комитета Владимир Гутенев.

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