https://1prime.ru/20250128/gosduma-854493750.html
Все фракции Госдумы поддержали законопроект о полном запрете вейпов
Все фракции Госдумы поддержали законопроект о полном запрете вейпов - 28.01.2025, ПРАЙМ
Все фракции Госдумы поддержали законопроект о полном запрете вейпов
Законопроект о полном запрете вейпов является инициативой всей Госдумы, все фракции одобрили это решение. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T13:39+0300
2025-01-28T13:39+0300
2025-01-28T13:44+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Законопроект о полном запрете вейпов является инициативой всей Госдумы, все фракции одобрили это решение. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Очень хорошо то, что все фракции поддерживают это решение. Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу. Поэтому давайте все вместе здесь объединим возможности", - отметил он в рамках пленарного заседания.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор также полностью поддержал данный законопроект.Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил законопроект, предусматривающий значительное увеличение штрафов за продажу табачных изделий, вейпов и кальянов детям. Согласно новым изменениям, предлагается установить штраф в размере от 2 миллионов рублей для юридических лиц, от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для граждан.
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россия, госдума
Все фракции Госдумы поддержали законопроект о полном запрете вейпов
Володин: все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Законопроект о полном запрете вейпов является инициативой всей Госдумы, все фракции одобрили это решение. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Очень хорошо то, что все фракции поддерживают это решение. Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу. Поэтому давайте все вместе здесь объединим возможности", - отметил он в рамках пленарного заседания.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор также полностью поддержал данный законопроект.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил законопроект, предусматривающий значительное увеличение штрафов за продажу табачных изделий, вейпов и кальянов детям. Согласно новым изменениям, предлагается установить штраф в размере от 2 миллионов рублей для юридических лиц, от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для граждан.
Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака