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Эксперты допустили тестирование госвыплат гражданам в цифровых рублях

Эксперты допустили тестирование госвыплат гражданам в цифровых рублях - 28.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты допустили тестирование госвыплат гражданам в цифровых рублях

Тестирование государственных выплат населению в цифровых рублях может начаться в ближайшие годы, но для этого должна быть проведена значительная подготовка и... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T15:27+0300

2025-01-28T15:27+0300

2025-01-28T15:27+0300

экономика

финансы

цифровой рубль

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Тестирование государственных выплат населению в цифровых рублях может начаться в ближайшие годы, но для этого должна быть проведена значительная подготовка и успешно завершены предварительные этапы тестирования на ограниченных категориях выплат или в отдельных регионах, заявили РИА Новости эксперты. Как сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе Банка России, регулятор прорабатывает использование цифрового рубля с Минфином и Казначейством, в конце прошлого года были проведены тесты цифрового рубля в бюджетном процессе. На региональном уровне ЦБ также обсуждает различные сценарии использования цифрового рубля, при этом не выделяя какой-либо конкретный регион. При этом о сроках говорить преждевременно, добавили в ЦБ. "Что касается тестирования государственных выплат гражданам в цифровых рублях, то на данный момент такая инициатива требует значительной подготовки. Необходимо разработать нормативно-правовую базу, обеспечить техническую готовность инфраструктуры, а также провести информационно-разъяснительную работу среди населения", - сказал эксперт Института Гайдара Кирилл Черновол. "Пилотное внедрение таких выплат возможно в ближайшие годы, например, в 2025–2026 годах, при условии успешного завершения предварительных этапов тестирования на ограниченных категориях выплат или в отдельных регионах", - считает эксперт. Получать выплаты из бюджета в полноценном режиме, как предполагает эксперт Президентской академии Алексей Войлуков, граждане смогут к 2026-2027 годам. "Несмотря на (впрочем, не принятый ещё) законопроект о расчётах с помощью цифрового рубля с 1 июля 2025 года, могу только предположить, что граждане смогут хотя бы получать выплаты из бюджета с помощью цифрового рубля в полноценном режиме не раньше 2026-2027 года", - отметил он. В Минфине РФ отметили, что вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе прорабатывается. "Что касается проведений каких-либо государственных выплат населению цифровыми рублями, то это пока не предусмотрено", - прокомментировали РИА Новости в министерстве. ЦБ планирует с 1 июля 2025 года обязать системно значимые банки обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.

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финансы, цифровой рубль