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"Гренландия - это Гренландия": МИД Дании о желании Трампа владеть островом - 28.01.2025, ПРАЙМ
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"Гренландия - это Гренландия": МИД Дании о желании Трампа владеть островом
"Гренландия - это Гренландия": МИД Дании о желании Трампа владеть островом - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Гренландия - это Гренландия": МИД Дании о желании Трампа владеть островом
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что президент США Дональд Трамп не получит Гренландию. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T17:31+0300
2025-01-28T17:31+0300
политика
гренландия
дания
сша
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что президент США Дональд Трамп не получит Гренландию. "Трамп не получит Гренландию. Гренландия - это Гренландия. Жители Гренландии - это народ, в том числе с точки зрения международного права. Он защищен международным законодательством и уставом ООН", - приводит слова министра портал Ekstra Bladet. Тем не менее, глава МИД отметил, что, в конечном счете, решать судьбу острова должны его жители. Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а также подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Хоть остров и остается частью королевства, но в 2009 году он получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появились новости о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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гренландия, дания, сша, дональд трамп
Политика, Гренландия, ДАНИЯ, США, Дональд Трамп
17:31 28.01.2025
 
"Гренландия - это Гренландия": МИД Дании о желании Трампа владеть островом

Расмуссен: Трамп не получит Гренландию

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© fotolia.com / uhotti
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что президент США Дональд Трамп не получит Гренландию.
"Трамп не получит Гренландию. Гренландия - это Гренландия. Жители Гренландии - это народ, в том числе с точки зрения международного права. Он защищен международным законодательством и уставом ООН", - приводит слова министра портал Ekstra Bladet.
Тем не менее, глава МИД отметил, что, в конечном счете, решать судьбу острова должны его жители.
Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а также подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Хоть остров и остается частью королевства, но в 2009 году он получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появились новости о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
ЕС тайно обсуждает укрепление партнерства с Гренландией, пишут СМИ
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ПолитикаГренландияДАНИЯСШАДональд Трамп
 
 
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