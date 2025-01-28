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Кремль не располагает сведениями о задержании Baltic Summer
Кремль не располагает сведениями о задержании Baltic Summer - 28.01.2025, ПРАЙМ
Кремль не располагает сведениями о задержании Baltic Summer
В Кремле не располагают деталями задержания судна Baltic Summer с российским экипажем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T12:48+0300
2025-01-28T12:48+0300
2025-01-28T12:54+0300
россия
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В Кремле не располагают деталями задержания судна Baltic Summer с российским экипажем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я просто не располагаю деталями, здесь нужно обращаться или в министерство иностранных дел или в министерство транспорта, были ли основания для такого задержания или это было задержание без оснований на то, соответствующие наши службы, безусловно, будут этот инцидент изучать", - ответил Песков журналистам. Ранее новостное агентство Europa Press сообщило со ссылкой на источники, что 21 января Гражданская гвардия Испании задержала в открытом море контейнеровоз Baltic Summer с российским и белорусским экипажем на борту.Судно направлялось из Эквадора в Санкт-Петербург. Испания, заподозрив судно в перевозке наркотиков, распорядилась доставить его в порт Пуэрто-де-Виго на западном побережье Испании для досмотра. После досмотра информация о предполагаемых наркотиках на борту Позже информация о наркотиках на борту Baltic Summer не подтвердилась.
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россия, испания, дмитрий песков
РОССИЯ, ИСПАНИЯ, Дмитрий Песков
Кремль не располагает сведениями о задержании Baltic Summer
Песков: в Кремле не располагают деталями задержания судна Baltic Summer
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. В Кремле не располагают деталями задержания судна Baltic Summer с российским экипажем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь я просто не располагаю деталями, здесь нужно обращаться или в министерство иностранных дел или в министерство транспорта, были ли основания для такого задержания или это было задержание без оснований на то, соответствующие наши службы, безусловно, будут этот инцидент изучать", - ответил Песков журналистам.
Ранее новостное агентство Europa Press сообщило со ссылкой на источники, что 21 января Гражданская гвардия Испании задержала в открытом море контейнеровоз Baltic Summer с российским и белорусским экипажем на борту.
Судно направлялось из Эквадора в Санкт-Петербург. Испания, заподозрив судно в перевозке наркотиков, распорядилась доставить его в порт Пуэрто-де-Виго на западном побережье Испании для досмотра. После досмотра информация о предполагаемых наркотиках на борту Позже информация о наркотиках на борту Baltic Summer не подтвердилась.
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