https://1prime.ru/20250128/ipoteka-854493613.html

"Северсталь" вдвое расширит программу компенсации ипотеки сотрудникам

"Северсталь" вдвое расширит программу компенсации ипотеки сотрудникам - 28.01.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" вдвое расширит программу компенсации ипотеки сотрудникам

"Северсталь" в 2025 году предоставит возможность 3 тысячам сотрудников воспользоваться программой компенсации процентов по ипотеке, что в два раза превышает... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T13:32+0300

2025-01-28T13:32+0300

2025-01-28T13:32+0300

ипотека

финансы

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "Северсталь" в 2025 году предоставит возможность 3 тысячам сотрудников воспользоваться программой компенсации процентов по ипотеке, что в два раза превышает показатели прошлого года, сообщила компания. На прошлой неделе гендиректор "Северстали" Александр Шевелев заявил, что компания компенсирует проценты по ипотеке в рамках запущенной в 2024 году программы для 1,5 тысяч работников, а также продолжит предоставление льготы в 2025 году. "В части финансовых инструментов в 2025 году программа компенсации процентов по ипотеке расширится и будет доступна для 3 тысяч семей", - говорится в сообщении. В целом в 2025 году компания нарастила инвестиции в программу благополучия сотрудников на 47% - до 8,4 миллиарда рублей, против 5,7 миллиардов в 2024 году. Треть средств (2,4 миллиарда) в текущем году компания направит на улучшение социально-бытовых условий сотрудников. С 1 июля прошлого года работники всех предприятий "Северстали" со стажем от 2 лет получили возможность подать заявку на компенсацию процентов по ипотеке. Компания компенсирует до 90% стоимости процентов в течение 10 лет, а общая сумма возмещения может составить до 3 миллионов рублей. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. В 2024 году было произведено 11,3 миллиона тонн стали. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

https://1prime.ru/20250127/ipoteka-854474955.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, финансы, северсталь