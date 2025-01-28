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"Северсталь" вдвое расширит программу компенсации ипотеки сотрудникам
"Северсталь" вдвое расширит программу компенсации ипотеки сотрудникам - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" вдвое расширит программу компенсации ипотеки сотрудникам
"Северсталь" в 2025 году предоставит возможность 3 тысячам сотрудников воспользоваться программой компенсации процентов по ипотеке, что в два раза превышает... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T13:32+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "Северсталь" в 2025 году предоставит возможность 3 тысячам сотрудников воспользоваться программой компенсации процентов по ипотеке, что в два раза превышает показатели прошлого года, сообщила компания. На прошлой неделе гендиректор "Северстали" Александр Шевелев заявил, что компания компенсирует проценты по ипотеке в рамках запущенной в 2024 году программы для 1,5 тысяч работников, а также продолжит предоставление льготы в 2025 году. "В части финансовых инструментов в 2025 году программа компенсации процентов по ипотеке расширится и будет доступна для 3 тысяч семей", - говорится в сообщении. В целом в 2025 году компания нарастила инвестиции в программу благополучия сотрудников на 47% - до 8,4 миллиарда рублей, против 5,7 миллиардов в 2024 году. Треть средств (2,4 миллиарда) в текущем году компания направит на улучшение социально-бытовых условий сотрудников. С 1 июля прошлого года работники всех предприятий "Северстали" со стажем от 2 лет получили возможность подать заявку на компенсацию процентов по ипотеке. Компания компенсирует до 90% стоимости процентов в течение 10 лет, а общая сумма возмещения может составить до 3 миллионов рублей. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. В 2024 году было произведено 11,3 миллиона тонн стали. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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ипотека, финансы, северсталь
ипотека, Финансы, Северсталь
"Северсталь" вдвое расширит программу компенсации ипотеки сотрудникам
Шевелев: программа компенсации ипотеки будет доступна для 3 тысяч семей
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "Северсталь" в 2025 году предоставит возможность 3 тысячам сотрудников воспользоваться программой компенсации процентов по ипотеке, что в два раза превышает показатели прошлого года, сообщила компания.
На прошлой неделе гендиректор "Северстали" Александр Шевелев заявил, что компания компенсирует проценты по ипотеке в рамках запущенной в 2024 году программы для 1,5 тысяч работников, а также продолжит предоставление льготы в 2025 году.
"В части финансовых инструментов в 2025 году программа компенсации процентов по ипотеке расширится и будет доступна для 3 тысяч семей", - говорится в сообщении.
В целом в 2025 году компания нарастила инвестиции в программу благополучия сотрудников на 47% - до 8,4 миллиарда рублей, против 5,7 миллиардов в 2024 году. Треть средств (2,4 миллиарда) в текущем году компания направит на улучшение социально-бытовых условий сотрудников.
С 1 июля прошлого года работники всех предприятий "Северстали" со стажем от 2 лет получили возможность подать заявку на компенсацию процентов по ипотеке. Компания компенсирует до 90% стоимости процентов в течение 10 лет, а общая сумма возмещения может составить до 3 миллионов рублей.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. В 2024 году было произведено 11,3 миллиона тонн стали. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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