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"Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам
"Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам
"Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года на поставку боевого и гражданского стрелкового оружия, превысив показатели последних... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T11:31+0300
2025-01-28T11:31+0300
2025-01-28T11:31+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года на поставку боевого и гражданского стрелкового оружия, превысив показатели последних десяти лет, сообщил концерн в своем Telegram-канале. "Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года на поставку боевого (БСО) и гражданского (ГСО) стрелкового оружия, превысив показатели последних десяти лет. Номенклатура, представляющая интерес со стороны иностранных заказчиков, включает в себя более 15 исполнений моделей боевого снайперского и автоматического оружия, гладкоствольных охотничьих ружей и нарезных карабинов", - говорится в сообщении. Кроме того, портфель заказов на 2025 год уже сформирован. Продажи иностранным заказчикам увеличились за счет освоения новых экспортных рынков и возросшего спроса на стрелковое оружие под боеприпасы иностранного производства, пояснили в "Калашникове". Участие в международных салонах, таких как IDEX и "Армия", также способствует ведению открытого конструктивного диалога с иностранными партнерами и укреплению взаимоотношений с потенциальными заказчиками, отмечают в концерне. "Динамично нарастающий интерес к изделиям концерна "Калашников" показывает, что в своем сегменте "Калашников" является лидером, а опыт боевого применения в зоне спецоперации помогает доводить наши изделия до совершенства", - прокомментировал директор дивизиона стрелкового оружия "Калашникова" Андрей Барышников.
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россия, концерн калашников, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Концерн Калашников, Бизнес
"Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам
"Калашников" в 2024 году получил рекордную выручку по экспортным контрактам
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. "Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года на поставку боевого и гражданского стрелкового оружия, превысив показатели последних десяти лет, сообщил концерн в своем Telegram-канале.
"Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года на поставку боевого (БСО) и гражданского (ГСО) стрелкового оружия, превысив показатели последних десяти лет. Номенклатура, представляющая интерес со стороны иностранных заказчиков, включает в себя более 15 исполнений моделей боевого снайперского и автоматического оружия, гладкоствольных охотничьих ружей и нарезных карабинов", - говорится в сообщении.
Кроме того, портфель заказов на 2025 год уже сформирован.
Продажи иностранным заказчикам увеличились за счет освоения новых экспортных рынков и возросшего спроса на стрелковое оружие под боеприпасы иностранного производства, пояснили в "Калашникове". Участие в международных салонах, таких как IDEX и "Армия", также способствует ведению открытого конструктивного диалога с иностранными партнерами и укреплению взаимоотношений с потенциальными заказчиками, отмечают в концерне.
"Динамично нарастающий интерес к изделиям концерна "Калашников" показывает, что в своем сегменте "Калашников" является лидером, а опыт боевого применения в зоне спецоперации помогает доводить наши изделия до совершенства", - прокомментировал директор дивизиона стрелкового оружия "Калашникова" Андрей Барышников.
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