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Канада обсудит с ЕС и Великобританией ответ на пошлины Трампа

Канада обсудит с ЕС и Великобританией ответ на пошлины Трампа - 28.01.2025, ПРАЙМ

Канада обсудит с ЕС и Великобританией ответ на пошлины Трампа

Канада обсудит с партнерами в ЕС и Великобритании ответные меры в случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на иностранные товары, заявила... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T09:57+0300

2025-01-28T09:57+0300

2025-01-28T09:57+0300

экономика

канада

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Канада обсудит с партнерами в ЕС и Великобритании ответные меры в случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на иностранные товары, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Ранее Жоли заявила, что планирует на этой неделе встретиться с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, чтобы обсудить вопрос пошлин. "В центре моих бесед с британскими и европейскими коллегами будет вопрос о том, как реагировать на пошлины... Во многих европейских столицах, а также в Великобритании ведется дискуссия о том, как действовать в контексте ответа на пошлины и какими могут быть варианты ответа на них", - цитирует Жоли издание Globe and Mail. Издание подчеркивает, что Жоли также планирует обсудить угрозу введения пошлин с властями Мексики. Президент США Дональд Трамп пригрозил введением с 1 февраля дополнительных пошлин в 25% в отношении Канады и Мексики, если не разрешится ситуация с проникающими в США нелегалами и потоком синтетических опиоидов.

https://1prime.ru/20250124/canada-854443601.html

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канада, сша, великобритания, дональд трамп