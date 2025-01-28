https://1prime.ru/20250128/kibermoshenniki-854507966.html

"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников

"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников - 28.01.2025, ПРАЙМ

"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников

Кибермошенники, умеющие шифровать базы данных предприятий, могут "остановить страну", предупредил в беседе с Радио Sputnik экс-советник президента РФ по... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T20:46+0300

2025-01-28T20:46+0300

2025-01-28T20:47+0300

мошенничество

герман клименко

кибермошенники

предприятия

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Кибермошенники, умеющие шифровать базы данных предприятий, могут "остановить страну", предупредил в беседе с Радио Sputnik экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.Отметив, что мошенники, которые выманивают деньги у пенсионеров, "будут всегда, здесь вопрос только во взаимодействии органов", Клименко рассказал об аферистах более крупного калибра, выманивающих путем шантажа деньги у предприятий.По его словам, "мы с вами не видим, а это очень массовая история", когда кибермошенники шифруют базы данных предприятий и потом вымогают у них деньги за расшифровку."Это сплошь и рядом сейчас, - подчеркнул бывший советник президента. - Я думаю, что можно сейчас, постаравшись, остановить страну".Чтобы пресечь эту крайне опасную криминальную практику, Клименко считает необходимым сделать программу по обеспечению кибербезопасности государственной.

https://1prime.ru/20241106/sberbank-852641502.html

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герман клименко, кибермошенники, предприятия