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"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников
"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников
Кибермошенники, умеющие шифровать базы данных предприятий, могут "остановить страну", предупредил в беседе с Радио Sputnik экс-советник президента РФ по... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T20:46+0300
2025-01-28T20:47+0300
мошенничество
герман клименко
кибермошенники
предприятия
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Кибермошенники, умеющие шифровать базы данных предприятий, могут "остановить страну", предупредил в беседе с Радио Sputnik экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.Отметив, что мошенники, которые выманивают деньги у пенсионеров, "будут всегда, здесь вопрос только во взаимодействии органов", Клименко рассказал об аферистах более крупного калибра, выманивающих путем шантажа деньги у предприятий.По его словам, "мы с вами не видим, а это очень массовая история", когда кибермошенники шифруют базы данных предприятий и потом вымогают у них деньги за расшифровку."Это сплошь и рядом сейчас, - подчеркнул бывший советник президента. - Я думаю, что можно сейчас, постаравшись, остановить страну".Чтобы пресечь эту крайне опасную криминальную практику, Клименко считает необходимым сделать программу по обеспечению кибербезопасности государственной.
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герман клименко, кибермошенники, предприятия
Мошенничество, Герман Клименко, кибермошенники, предприятия
20:46 28.01.2025 (обновлено: 20:47 28.01.2025)
 
"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников

Клименко: сегодня продвинутые кибермошенники могут "остановить страну"

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Кибермошенники, умеющие шифровать базы данных предприятий, могут "остановить страну", предупредил в беседе с Радио Sputnik экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.
Отметив, что мошенники, которые выманивают деньги у пенсионеров, "будут всегда, здесь вопрос только во взаимодействии органов", Клименко рассказал об аферистах более крупного калибра, выманивающих путем шантажа деньги у предприятий.
По его словам, "мы с вами не видим, а это очень массовая история", когда кибермошенники шифруют базы данных предприятий и потом вымогают у них деньги за расшифровку.
"Это сплошь и рядом сейчас, - подчеркнул бывший советник президента. - Я думаю, что можно сейчас, постаравшись, остановить страну".
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Чтобы пресечь эту крайне опасную криминальную практику, Клименко считает необходимым сделать программу по обеспечению кибербезопасности государственной.
 
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