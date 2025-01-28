https://1prime.ru/20250128/kibermoshenniki-854507966.html
"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников
"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников
Кибермошенники, умеющие шифровать базы данных предприятий, могут "остановить страну", предупредил в беседе с Радио Sputnik экс-советник президента РФ по... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T20:46+0300
2025-01-28T20:46+0300
2025-01-28T20:47+0300
мошенничество
герман клименко
кибермошенники
предприятия
https://cdnn.1prime.ru/img/82827/13/828271348_0:22:3077:1752_1920x0_80_0_0_9694dbbe95463a68350c9f8bb489b3cc.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Кибермошенники, умеющие шифровать базы данных предприятий, могут "остановить страну", предупредил в беседе с Радио Sputnik экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.Отметив, что мошенники, которые выманивают деньги у пенсионеров, "будут всегда, здесь вопрос только во взаимодействии органов", Клименко рассказал об аферистах более крупного калибра, выманивающих путем шантажа деньги у предприятий.По его словам, "мы с вами не видим, а это очень массовая история", когда кибермошенники шифруют базы данных предприятий и потом вымогают у них деньги за расшифровку."Это сплошь и рядом сейчас, - подчеркнул бывший советник президента. - Я думаю, что можно сейчас, постаравшись, остановить страну".Чтобы пресечь эту крайне опасную криминальную практику, Клименко считает необходимым сделать программу по обеспечению кибербезопасности государственной.
https://1prime.ru/20241106/sberbank-852641502.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82827/13/828271348_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_acfae9d43b323ec5542c6a1440e403ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман клименко, кибермошенники, предприятия
Мошенничество, Герман Клименко, кибермошенники, предприятия
"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников
Клименко: сегодня продвинутые кибермошенники могут "остановить страну"
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
Кибермошенники, умеющие шифровать базы данных предприятий, могут "остановить страну", предупредил в беседе с Радио Sputnik
экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.
Отметив, что мошенники, которые выманивают деньги у пенсионеров, "будут всегда, здесь вопрос только во взаимодействии органов", Клименко рассказал об аферистах более крупного калибра, выманивающих путем шантажа деньги у предприятий.
По его словам, "мы с вами не видим, а это очень массовая история", когда кибермошенники шифруют базы данных предприятий и потом вымогают у них деньги за расшифровку.
"Это сплошь и рядом сейчас, - подчеркнул бывший советник президента. - Я думаю, что можно сейчас, постаравшись, остановить страну".
В Сбербанке рассказали, как будут действовать кибермошенники в 2025 году
Чтобы пресечь эту крайне опасную криминальную практику, Клименко считает необходимым сделать программу по обеспечению кибербезопасности государственной.