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В Иране создали штаб по борьбе с контрабандой топлива - 28.01.2025, ПРАЙМ
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В Иране создали штаб по борьбе с контрабандой топлива
В Иране создали штаб по борьбе с контрабандой топлива - 28.01.2025, ПРАЙМ
В Иране создали штаб по борьбе с контрабандой топлива
Штаб по борьбе с контрабандой топлива создан в Иране, сообщает агентство IRNA со ссылкой на силы правопорядка Ирана. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T16:54+0300
2025-01-28T16:58+0300
иран
контрабанда
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ТЕГЕРАН, 28 янв - ПРАЙМ. Штаб по борьбе с контрабандой топлива создан в Иране, сообщает агентство IRNA со ссылкой на силы правопорядка Ирана. "Глава полиции экономической безопасности… Хосейн Рахими сообщил о создании Штаба по борьбе с контрабандой топлива", - передает агентство. Как сообщает агентство, создание Штаба сильно увеличило эффективность работы сил правопорядка по выявлению новых сетей контрабанды топлива. Так, за последнюю неделю в Иране было конфисковано в сумме 23 млн литров нефтепродуктов. Девятого декабря 2024 года глава пограничной службы Ирана Ахмад Али Гударзи сообщил, что иранские пограничники конфисковали более 20 млн литров контрабандного топлива, начиная с 20 марта 2024 года. По сообщению главы полиции экономической безопасности сил правопорядка Ирана генерала Хосейна Рахими, только за месяц абан по иранскому календарю (22 октября – 20 ноября по григорианскому календарю) полиция Ирана конфисковала более 14 млн литров контрабандных нефтепродуктов. В Иране систематически выявляют все новые сети контрабанды топлива. Основные потоки идут из приграничных провинций Ирана. Иранские контрабандисты продают топливо, которое в соседних странах стоит в несколько раз дороже, по заниженным ценам.
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иран, контрабанда
ИРАН, контрабанда
16:54 28.01.2025 (обновлено: 16:58 28.01.2025)
 
В Иране создали штаб по борьбе с контрабандой топлива

IRNA: создание Штаба способствовало выявлению новых сетей контрабанды топлива

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 28 янв - ПРАЙМ. Штаб по борьбе с контрабандой топлива создан в Иране, сообщает агентство IRNA со ссылкой на силы правопорядка Ирана.
"Глава полиции экономической безопасности… Хосейн Рахими сообщил о создании Штаба по борьбе с контрабандой топлива", - передает агентство.
Как сообщает агентство, создание Штаба сильно увеличило эффективность работы сил правопорядка по выявлению новых сетей контрабанды топлива. Так, за последнюю неделю в Иране было конфисковано в сумме 23 млн литров нефтепродуктов.
Девятого декабря 2024 года глава пограничной службы Ирана Ахмад Али Гударзи сообщил, что иранские пограничники конфисковали более 20 млн литров контрабандного топлива, начиная с 20 марта 2024 года. По сообщению главы полиции экономической безопасности сил правопорядка Ирана генерала Хосейна Рахими, только за месяц абан по иранскому календарю (22 октября – 20 ноября по григорианскому календарю) полиция Ирана конфисковала более 14 млн литров контрабандных нефтепродуктов.
В Иране систематически выявляют все новые сети контрабанды топлива. Основные потоки идут из приграничных провинций Ирана. Иранские контрабандисты продают топливо, которое в соседних странах стоит в несколько раз дороже, по заниженным ценам.
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