https://1prime.ru/20250128/kosmos-854493173.html

Ученые хотят создать "новую сущность" на российской орбитальной станции

Ученые хотят создать "новую сущность" на российской орбитальной станции - 28.01.2025, ПРАЙМ

Ученые хотят создать "новую сущность" на российской орбитальной станции

Российские учёные и инженеры хотят организовать "новую сущность" на Российской орбитальной станции за счёт активного взаимодействия человека с автоматическими... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T13:12+0300

2025-01-28T13:12+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российские учёные и инженеры хотят организовать "новую сущность" на Российской орбитальной станции за счёт активного взаимодействия человека с автоматическими аппаратами, чтобы станция стала гибридным комплексом. Об этом рассказал генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Виктор Хартов. "Появляется шанс создать новую сущность - в рамках плоскости РОС человеко-машинный гибридный орбитальный комплекс с широчайшими новыми возможностями", - сказал Хартов на пленарной сессии Королёвских чтений. Также генконструктор отметил, что при проектировании автоматических аппаратов, которые будут работать совместно с пилотируемыми, основной задачей нужно ставить достижение максимальной эффективности. По словам Хартова, нужно создавать сразу совокупность пилотируемых и автоматических средств, а не их по отдельности. Ученый поделился идеями и рассказал об автоматических платформах, которые могут летать в плоскости орбиты РОС с полезными нагрузками разного типа. При этом при сближении платформ со станцией, космонавты могли бы менять полезную конструкцию или заправлять платформы. Кроме того, там можно будет собирать большие конструкции типа антенн и солнечных электростанций. Научно-энергетический модуль, с которого начнётся строительство РОС, планируется запустить в декабре 2027 года, сообщил во вторник генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв.

https://1prime.ru/20241205/kosmos-853359806.html

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технологии, россия, космос