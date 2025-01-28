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Польша столкнулась с крупнейшим демографическим кризисом, пишут СМИ

Польша столкнулась с крупнейшим демографическим кризисом, пишут СМИ - 28.01.2025, ПРАЙМ

Польша столкнулась с крупнейшим демографическим кризисом, пишут СМИ

Польша столкнулась с крупнейшим со времен Второй мировой войны демографическим кризисом, сообщает газета Puls Biznesu. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T11:21+0300

2025-01-28T11:21+0300

2025-01-28T11:21+0300

польша

общество

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ВАРШАВА, 28 янв – ПРАЙМ. Польша столкнулась с крупнейшим со времен Второй мировой войны демографическим кризисом, сообщает газета Puls Biznesu. "Никогда еще в послевоенной истории Польши не рождалось так мало детей, как в ноябре прошлого года. Это еще один аккорд демографического кризиса, который усугубляется уже как минимум десятилетие", - указывает издание. Газета отмечает, что побит бесславный рекорд июня прошлого года, когда на свет появилось 19 тысяч детей. "Последние данные, предоставленные Центральным статистическим управлением, показывают, что в ноябре 2024 года родилось всего 18,5 тысячи человек. Это худший месячный результат как минимум со времен Второй мировой войны", — пишет Puls Biznesu. Как предупреждает издание, систематическое снижение числа рождений при относительно стабильном числе смертей означает, что естественная убыль населения в Польше усиливается. "Общее число смертей превысило общее число рождений на 156,5 тысячи человек, а это значит, что процесс депопуляции в Польше прогрессирует, и никто не знает, как его остановить", — отмечает газета. Это свидетельствует о том, что запущенные до сих пор программы поддержки политики, ориентированной на семью, в долгосрочной перспективе не сработали, резюмировала Puls Biznesu.

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польша, общество