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На Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа
На Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа - 28.01.2025, ПРАЙМ
На Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа
Карантин введен на побережье Краснодарского края на участках Темрюкского района, Анапы и Новороссийска из-за обнаруженного в тушках диких птиц птичьего гриппа,... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T01:15+0300
2025-01-28T01:15+0300
2025-01-28T01:15+0300
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КРАСНОДАР, 28 янв - ПРАЙМ. Карантин введен на побережье Краснодарского края на участках Темрюкского района, Анапы и Новороссийска из-за обнаруженного в тушках диких птиц птичьего гриппа, постановление губернатора Кубани Вениамина Кондратьева размещено на официальном портале опубликования правовых актов.
"В целях ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц (в трупах диких и синантропных птиц обнаружена РНК вируса гриппа А)… Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территориях: село Витязево, пляж, поселок Ильич, берег Динского залива, городской округ город-герой Новороссийск, Суджукская коса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угроза действует в радиусе пяти километров от карантинных зон.
Согласно документу, среди ограничений: запрет на лечение больных птиц, их вывоз и ввоз, а также посещение эпизодических очагов посторонними лицами, кроме персонала.
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общество , бизнес, новороссийск, краснодарский край, анапа
Общество , Бизнес, Экономика, НОВОРОССИЙСК, Краснодарский край, АНАПА
На Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа
На Кубани ввели карантин из-за обнаруженного в тушках диких птиц птичьего гриппа
КРАСНОДАР, 28 янв - ПРАЙМ. Карантин введен на побережье Краснодарского края на участках Темрюкского района, Анапы и Новороссийска из-за обнаруженного в тушках диких птиц птичьего гриппа, постановление губернатора Кубани Вениамина Кондратьева размещено на официальном портале опубликования правовых актов.
"В целях ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц (в трупах диких и синантропных птиц обнаружена РНК вируса гриппа А)… Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территориях: село Витязево, пляж, поселок Ильич, берег Динского залива, городской округ город-герой Новороссийск, Суджукская коса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угроза действует в радиусе пяти километров от карантинных зон.
Согласно документу, среди ограничений: запрет на лечение больных птиц, их вывоз и ввоз, а также посещение эпизодических очагов посторонними лицами, кроме персонала.