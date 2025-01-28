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Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике
Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике - 28.01.2025, ПРАЙМ
Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике
Секретариат ЮНЕСКО "позорно" замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине. Об этом сообщил... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T11:32+0300
2025-01-28T11:32+0300
политика
россия
мид
сергей лавров
юнеско
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Секретариат ЮНЕСКО "позорно" замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит" - подчеркнул министр.Лавров упомянул демонтаж памятников Екатерине Великой и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину в Одессе, который произошел через неделю после того, как этот район был объявлен объектом всемирного наследия.Он также отметил, что кажется, будто организация специально ждала этого момента, чтобы найти такого рода действиям оправдание.
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россия, мид, сергей лавров, юнеско
Политика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров, ЮНЕСКО
11:32 28.01.2025
 
Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике

Лавров назвал позорным молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Секретариат ЮНЕСКО "позорно" замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит" - подчеркнул министр.
Лавров упомянул демонтаж памятников Екатерине Великой и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину в Одессе, который произошел через неделю после того, как этот район был объявлен объектом всемирного наследия.
Он также отметил, что кажется, будто организация специально ждала этого момента, чтобы найти такого рода действиям оправдание.
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