https://1prime.ru/20250128/lavrov-854489572.html

Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике

Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике - 28.01.2025, ПРАЙМ

Лавров раскритиковал молчание ЮНЕСКО об уничтожении памятников в Прибалтике

Секретариат ЮНЕСКО "позорно" замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине. Об этом сообщил... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T11:32+0300

2025-01-28T11:32+0300

2025-01-28T11:32+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Секретариат ЮНЕСКО "позорно" замалчивает факты уничтожения памятников связанного с Россией культурного наследия в Прибалтике и на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит" - подчеркнул министр.Лавров упомянул демонтаж памятников Екатерине Великой и генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину в Одессе, который произошел через неделю после того, как этот район был объявлен объектом всемирного наследия.Он также отметил, что кажется, будто организация специально ждала этого момента, чтобы найти такого рода действиям оправдание.

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россия, мид, сергей лавров, юнеско