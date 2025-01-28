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Ледоход "50 лет Победы" повредил обшивку борта

Ледоход "50 лет Победы" повредил обшивку борта - 28.01.2025, ПРАЙМ

Ледоход "50 лет Победы" повредил обшивку борта

Атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края борта в Карском море, освобождая застрявшее во льдах судно, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T18:08+0300

2025-01-28T18:08+0300

2025-01-28T18:09+0300

происшествия

атомный ледокол

повреждение

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края борта в Карском море, освобождая застрявшее во льдах судно, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатомфлота"."Ночью 26 января в Карском море в суровых условиях Арктики, производя околку, ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края левого борта. Никто не пострадал. Мореходные качества не утеряны. Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет", — говорится в заявлении.Как уточнили на предприятии, сейчас ледокол продолжает работу в акватории Северного морского пути.

https://1prime.ru/20241213/ledokol-yakutiya-853563278.html

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атомный ледокол, повреждение