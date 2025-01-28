Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ледоход "50 лет Победы" повредил обшивку борта - 28.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250128/ledokol-854503876.html
Ледоход "50 лет Победы" повредил обшивку борта
Ледоход "50 лет Победы" повредил обшивку борта - 28.01.2025, ПРАЙМ
Ледоход "50 лет Победы" повредил обшивку борта
Атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края борта в Карском море, освобождая застрявшее во льдах судно, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T18:08+0300
2025-01-28T18:09+0300
происшествия
атомный ледокол
повреждение
https://cdnn.1prime.ru/img/76505/31/765053143_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_40aa58b25211d40364411a49a941a373.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края борта в Карском море, освобождая застрявшее во льдах судно, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатомфлота"."Ночью 26 января в Карском море в суровых условиях Арктики, производя околку, ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края левого борта. Никто не пострадал. Мореходные качества не утеряны. Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет", — говорится в заявлении.Как уточнили на предприятии, сейчас ледокол продолжает работу в акватории Северного морского пути.
https://1prime.ru/20241213/ledokol-yakutiya-853563278.html
https://1prime.ru
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76505/31/765053143_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_0f9576867c2d679edb393e88ceab077f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
атомный ледокол, повреждение
Происшествия, атомный ледокол, повреждение
18:08 28.01.2025 (обновлено: 18:09 28.01.2025)
 
Ледоход "50 лет Победы" повредил обшивку борта

"Росатомфлот": ледокол "50 лет Победы" повредил обшивку, но работает штатно

© РИА Новости . Сергей Ещенко | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "50 лет победы"
Атомный ледокол 50 лет победы - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Сергей Ещенко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края борта в Карском море, освобождая застрявшее во льдах судно, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатомфлота".
"Ночью 26 января в Карском море в суровых условиях Арктики, производя околку, ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края левого борта. Никто не пострадал. Мореходные качества не утеряны. Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет", — говорится в заявлении.
Атомный ледокол Якутия - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
ОСК завершила ходовые испытания атомного ледокола "Якутия"
13 декабря 2024, 19:14
Как уточнили на предприятии, сейчас ледокол продолжает работу в акватории Северного морского пути.
 
Происшествияатомный ледоколповреждение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала