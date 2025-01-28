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Капли мазута убрали с кубанских пляжей
Капли мазута убрали с кубанских пляжей - 28.01.2025, ПРАЙМ
Капли мазута убрали с кубанских пляжей
Мониторинг побережья Краснодарского края выявил незначительные выбросы мазута на девяти участках, в первую очередь убрали капли мазута, сообщили в оперштабе... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T15:55+0300
2025-01-28T15:55+0300
2025-01-28T16:08+0300
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краснодар
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КРАСНОДАР, 28 янв - ПРАЙМ. Мониторинг побережья Краснодарского края выявил незначительные выбросы мазута на девяти участках, в первую очередь убрали капли мазута, сообщили в оперштабе региона. "Незначительные выбросы мазута зафиксированы на береговой линии в зоне ответственности, например: Армавира, Краснодара, Лабинского, Курганинского, Кущевского, Мостовского, Выселковского, Славянского и Щербиновского районов. Новые выбросы - капли мазута - убрали в первую очередь. Далее продолжили деликатную уборку", - говорится в сообщении.
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россия, краснодар, мазут
Капли мазута убрали с кубанских пляжей
Мониторинг побережья Краснодарского края выявил незначительные выбросы мазута
КРАСНОДАР, 28 янв - ПРАЙМ. Мониторинг побережья Краснодарского края выявил незначительные выбросы мазута на девяти участках, в первую очередь убрали капли мазута, сообщили в оперштабе региона.
"Незначительные выбросы мазута зафиксированы на береговой линии в зоне ответственности, например: Армавира, Краснодара, Лабинского, Курганинского, Кущевского, Мостовского, Выселковского, Славянского и Щербиновского районов. Новые выбросы - капли мазута - убрали в первую очередь. Далее продолжили деликатную уборку", - говорится в сообщении.
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