Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Капли мазута убрали с кубанских пляжей - 28.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250128/mazut-854499002.html
Капли мазута убрали с кубанских пляжей
Капли мазута убрали с кубанских пляжей - 28.01.2025, ПРАЙМ
Капли мазута убрали с кубанских пляжей
Мониторинг побережья Краснодарского края выявил незначительные выбросы мазута на девяти участках, в первую очередь убрали капли мазута, сообщили в оперштабе... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T15:55+0300
2025-01-28T16:08+0300
россия
краснодар
мазут
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853793012_0:272:3120:2027_1920x0_80_0_0_fd9718e60afb8692e03ffb631fa07fd7.jpg
КРАСНОДАР, 28 янв - ПРАЙМ. Мониторинг побережья Краснодарского края выявил незначительные выбросы мазута на девяти участках, в первую очередь убрали капли мазута, сообщили в оперштабе региона. "Незначительные выбросы мазута зафиксированы на береговой линии в зоне ответственности, например: Армавира, Краснодара, Лабинского, Курганинского, Кущевского, Мостовского, Выселковского, Славянского и Щербиновского районов. Новые выбросы - капли мазута - убрали в первую очередь. Далее продолжили деликатную уборку", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250123/otkachka-854406455.html
краснодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853793012_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7b9530563b1c45df6f8fae3fe7ebcffa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, краснодар, мазут
РОССИЯ, КРАСНОДАР, МАЗУТ
15:55 28.01.2025 (обновлено: 16:08 28.01.2025)
 
Капли мазута убрали с кубанских пляжей

Мониторинг побережья Краснодарского края выявил незначительные выбросы мазута

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 28 янв - ПРАЙМ. Мониторинг побережья Краснодарского края выявил незначительные выбросы мазута на девяти участках, в первую очередь убрали капли мазута, сообщили в оперштабе региона.
"Незначительные выбросы мазута зафиксированы на береговой линии в зоне ответственности, например: Армавира, Краснодара, Лабинского, Курганинского, Кущевского, Мостовского, Выселковского, Славянского и Щербиновского районов. Новые выбросы - капли мазута - убрали в первую очередь. Далее продолжили деликатную уборку", - говорится в сообщении.
Танкер Волгонефть-239 - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
В Минтрансе рассказали, когда завершится откачка мазута с "Волгонефть-239"
23 января, 17:43
 
РОССИЯКРАСНОДАРМАЗУТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала