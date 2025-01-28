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США прекращают поставки лекарств в страны с поддержкой USAID - 28.01.2025, ПРАЙМ
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США прекращают поставки лекарств в страны с поддержкой USAID
США прекращают поставки лекарств в страны с поддержкой USAID - 28.01.2025, ПРАЙМ
США прекращают поставки лекарств в страны с поддержкой USAID
Администрация президента США Дональда Трампа приняла меры по прекращению поставок жизненно необходимых лекарств от ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T16:27+0300
2025-01-28T16:27+0300
сша
usaid
лекарства
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа приняла меры по прекращению поставок жизненно необходимых лекарств от ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также медикаментов для новорожденных в страны, которым оказывает поддержку агентство США по международному развитию USAID, передает агентство Reuters со ссылкой на документ. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов. "Администрация Трампа приняла меры по прекращению поставок жизненно необходимых лекарств от ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также медикаментов для новорожденных в страны, которым оказывает поддержку USAID по всему миру", - говорится в публикации. По данным источников агентства, подрядчикам и партнерам, работающим с USAID, начали поступать документы с требованиями о немедленном прекращении деятельности.
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сша, usaid, лекарства
США, USAID, лекарства
16:27 28.01.2025
 
США прекращают поставки лекарств в страны с поддержкой USAID

Reuters: Трамп подписал указ о приостановке поставок жизненно важных лекарств

© fotolia.com / Alexander RathsЛекарства.
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© fotolia.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа приняла меры по прекращению поставок жизненно необходимых лекарств от ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также медикаментов для новорожденных в страны, которым оказывает поддержку агентство США по международному развитию USAID, передает агентство Reuters со ссылкой на документ.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов.
"Администрация Трампа приняла меры по прекращению поставок жизненно необходимых лекарств от ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также медикаментов для новорожденных в страны, которым оказывает поддержку USAID по всему миру", - говорится в публикации.
По данным источников агентства, подрядчикам и партнерам, работающим с USAID, начали поступать документы с требованиями о немедленном прекращении деятельности.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
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СШАUSAIDлекарства
 
 
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