https://1prime.ru/20250128/meditsina-854501088.html

США прекращают поставки лекарств в страны с поддержкой USAID

США прекращают поставки лекарств в страны с поддержкой USAID - 28.01.2025, ПРАЙМ

США прекращают поставки лекарств в страны с поддержкой USAID

Администрация президента США Дональда Трампа приняла меры по прекращению поставок жизненно необходимых лекарств от ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T16:27+0300

2025-01-28T16:27+0300

2025-01-28T16:27+0300

сша

usaid

лекарства

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа приняла меры по прекращению поставок жизненно необходимых лекарств от ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также медикаментов для новорожденных в страны, которым оказывает поддержку агентство США по международному развитию USAID, передает агентство Reuters со ссылкой на документ. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов. "Администрация Трампа приняла меры по прекращению поставок жизненно необходимых лекарств от ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также медикаментов для новорожденных в страны, которым оказывает поддержку USAID по всему миру", - говорится в публикации. По данным источников агентства, подрядчикам и партнерам, работающим с USAID, начали поступать документы с требованиями о немедленном прекращении деятельности.

https://1prime.ru/20250127/sdelki-854468316.html

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сша, usaid, лекарства