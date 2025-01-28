https://1prime.ru/20250128/minpromtorg-854485718.html

Минпромторг подготовит план поддержки металлургической отрасли

Минпромторг подготовит план поддержки металлургической отрасли - 28.01.2025, ПРАЙМ

Минпромторг подготовит план поддержки металлургической отрасли

Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической промышленности России, которая во второй половине прошлого года показала снижение объемов... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T09:33+0300

2025-01-28T09:33+0300

2025-01-28T09:33+0300

экономика

минпромторг

промышленность

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НОВОСИБИРСК, 28 янв – ПРАЙМ. Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической промышленности России, которая во второй половине прошлого года показала снижение объемов производства, сообщил журналистам во вторник в Новосибирске заместитель министра Михаил Юрин. В Новосибирске проходит расширенное заседание Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе. "Мы проводили на площадке Минпромторга под председательством министра промышленности Антона Алиханова несколько крупных совещаний, где обсуждали текущую ситуацию и возможные меры поддержки. Сейчас это на площадке Минпромторга отрабатывается, все рекомендации, которые мы вместе с отраслью собираем. Думаю, что будет реализован план действий по поддержанию", - сказал он. Юрин констатировал, что российская металлургическая промышленность во втором полугодии 2024 года снизила объемы производства. "Это напрямую связано с теми результатами, которые есть в строительном комплексе. Стройка начинает потихоньку уменьшать свои темпы и следом идет как раз металлургическая отрасль", - пояснил он. Говоря о химической отрасли России, замминистра отметил рекордные объемы производства минеральных удобрений – в прошлом году было произведено 63 миллиона тонн. "При этом есть подотрасли, которые зафиксировали свои объемы производства, такие как шины, лаки и краски, где рост незначительный. Но также есть изделия из пластмасс, которые растут тоже очень большими темпами", - заключил он.

https://1prime.ru/20241002/metallurgi-851930053.html

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минпромторг, промышленность