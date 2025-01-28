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Минпромторг подготовит план поддержки металлургической отрасли - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минпромторг подготовит план поддержки металлургической отрасли
Минпромторг подготовит план поддержки металлургической отрасли - 28.01.2025, ПРАЙМ
Минпромторг подготовит план поддержки металлургической отрасли
Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической промышленности России, которая во второй половине прошлого года показала снижение объемов... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T09:33+0300
2025-01-28T09:33+0300
экономика
минпромторг
промышленность
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НОВОСИБИРСК, 28 янв – ПРАЙМ. Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической промышленности России, которая во второй половине прошлого года показала снижение объемов производства, сообщил журналистам во вторник в Новосибирске заместитель министра Михаил Юрин. В Новосибирске проходит расширенное заседание Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе. "Мы проводили на площадке Минпромторга под председательством министра промышленности Антона Алиханова несколько крупных совещаний, где обсуждали текущую ситуацию и возможные меры поддержки. Сейчас это на площадке Минпромторга отрабатывается, все рекомендации, которые мы вместе с отраслью собираем. Думаю, что будет реализован план действий по поддержанию", - сказал он. Юрин констатировал, что российская металлургическая промышленность во втором полугодии 2024 года снизила объемы производства. "Это напрямую связано с теми результатами, которые есть в строительном комплексе. Стройка начинает потихоньку уменьшать свои темпы и следом идет как раз металлургическая отрасль", - пояснил он. Говоря о химической отрасли России, замминистра отметил рекордные объемы производства минеральных удобрений – в прошлом году было произведено 63 миллиона тонн. "При этом есть подотрасли, которые зафиксировали свои объемы производства, такие как шины, лаки и краски, где рост незначительный. Но также есть изделия из пластмасс, которые растут тоже очень большими темпами", - заключил он.
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минпромторг, промышленность
Экономика, Минпромторг, Промышленность
09:33 28.01.2025
 
Минпромторг подготовит план поддержки металлургической отрасли

Юрин: Минпромторг готовит план поддержки металлургической отрасли

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 28 янв – ПРАЙМ. Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической промышленности России, которая во второй половине прошлого года показала снижение объемов производства, сообщил журналистам во вторник в Новосибирске заместитель министра Михаил Юрин.
В Новосибирске проходит расширенное заседание Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе.
"Мы проводили на площадке Минпромторга под председательством министра промышленности Антона Алиханова несколько крупных совещаний, где обсуждали текущую ситуацию и возможные меры поддержки. Сейчас это на площадке Минпромторга отрабатывается, все рекомендации, которые мы вместе с отраслью собираем. Думаю, что будет реализован план действий по поддержанию", - сказал он.
Юрин констатировал, что российская металлургическая промышленность во втором полугодии 2024 года снизила объемы производства. "Это напрямую связано с теми результатами, которые есть в строительном комплексе. Стройка начинает потихоньку уменьшать свои темпы и следом идет как раз металлургическая отрасль", - пояснил он.
Говоря о химической отрасли России, замминистра отметил рекордные объемы производства минеральных удобрений – в прошлом году было произведено 63 миллиона тонн.
"При этом есть подотрасли, которые зафиксировали свои объемы производства, такие как шины, лаки и краски, где рост незначительный. Но также есть изделия из пластмасс, которые растут тоже очень большими темпами", - заключил он.
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