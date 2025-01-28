https://1prime.ru/20250128/minpromtorg-854501452.html

Минпромторг продолжит развивать СПГ-оборудование в рамках нового нацпроекта

Минпромторг продолжит развивать СПГ-оборудование в рамках нового нацпроекта - 28.01.2025, ПРАЙМ

Минпромторг продолжит развивать СПГ-оборудование в рамках нового нацпроекта

Минпромторг России продолжит заниматься развитием СПГ-технологий и оборудования в рамках нового национального проекта "Новые атомные и энергетические... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T16:42+0300

2025-01-28T16:42+0300

2025-01-28T16:42+0300

экономика

россия

минпромторг

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Минпромторг России продолжит заниматься развитием СПГ-технологий и оборудования в рамках нового национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии" вместо упраздненной инициативы социально-экономического развития "Прорыв на рынки СПГ", сообщили РИА Новости в министерстве. Разработанная Минпромторгом инициатива стартовала в 2021 году. А 23 января правительство РФ исключило "Прорыв на рынки СПГ" из перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Минпромторгом России было инициировано исключение инициативы СЭР "Прорыв на рынки СПГ" ввиду разработки национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии", включающего в себя в том числе федеральный проект "Оборудование для производства СПГ", - пояснили в Минпромторге. В состав нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии" планируется включить десять федеральных проектов. Их реализация будет способствовать вхождению РФ в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и опытно-конструкторских работ, а также увеличению доли внутренних затрат на эти цели не менее чем до 2% ВВП, сообщал кабмин. Россия выделит на проект 46,9 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250128/stal-854500874.html

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россия, минпромторг