Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов - 28.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250128/moldaviya-854488288.html
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов - 28.01.2025, ПРАЙМ
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов
Внешний государственный долг Молдавии в конце прошлого года впервые в истории превысил отметку в 4 миллиарда долларов, заявил экономический аналитик, бывший... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T11:01+0300
2025-01-28T11:10+0300
экономика
молдавия
кишинев
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg
КИШИНЕВ, 28 янв - ПРАЙМ. Внешний государственный долг Молдавии в конце прошлого года впервые в истории превысил отметку в 4 миллиарда долларов, заявил экономический аналитик, бывший председатель парламентской комиссии по экономике Владимир Головатюк. "Внешний госдолг в декабре 2024 года впервые в истории перешагнул 4 миллиарда долларов, составив 4,19 миллиарда долларов против 3,76 миллиарда в ноябре. Увеличение на 431 миллион долларов", - написал Головатюк в социальных сетях.В числе основных кредиторов Молдавии он назвал, в частности, МВФ, Еврокомиссию, правительство Канады, Агентство Франции по развитию, Европейский инвестбанк. По словам эксперта, в 2021 году власти Молдавии получили от внешних партнеров 344 миллиона долларов, в 2022 году - 861 миллион, в 2023 году - 942 миллиона, в 2024 году - уже более миллиарда долларов. "Это означает, что после того, как партия "Действие и солидарность" взяла единоличную власть в стране, их правительство получило 3,15 миллиарда долларов и внешний госдолг вырос на 82%", - отметил Головатюк. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах 5%, ее показатель станет двузначным.
https://1prime.ru/20250127/kredity-854481815.html
молдавия
кишинев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_4bc64aede205f5e663b919488dfefd38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, кишинев
Экономика, МОЛДАВИЯ, Кишинев
11:01 28.01.2025 (обновлено: 11:10 28.01.2025)
 
Внешний госдолг Молдавии впервые превысил четыре миллиарда долларов

Головатюк: внешний госдолг Молдавии впервые превысил 4 миллиарда долларов

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 28 янв - ПРАЙМ. Внешний государственный долг Молдавии в конце прошлого года впервые в истории превысил отметку в 4 миллиарда долларов, заявил экономический аналитик, бывший председатель парламентской комиссии по экономике Владимир Головатюк.
"Внешний госдолг в декабре 2024 года впервые в истории перешагнул 4 миллиарда долларов, составив 4,19 миллиарда долларов против 3,76 миллиарда в ноябре. Увеличение на 431 миллион долларов", - написал Головатюк в социальных сетях.
В числе основных кредиторов Молдавии он назвал, в частности, МВФ, Еврокомиссию, правительство Канады, Агентство Франции по развитию, Европейский инвестбанк.
По словам эксперта, в 2021 году власти Молдавии получили от внешних партнеров 344 миллиона долларов, в 2022 году - 861 миллион, в 2023 году - 942 миллиона, в 2024 году - уже более миллиарда долларов.
"Это означает, что после того, как партия "Действие и солидарность" взяла единоличную власть в стране, их правительство получило 3,15 миллиарда долларов и внешний госдолг вырос на 82%", - отметил Головатюк.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах 5%, ее показатель станет двузначным.
Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
Экс-глава Гагаузии призвала раскрыть детали взятых Молдавией кредитов
Вчера, 22:56
 
ЭкономикаМОЛДАВИЯКишинев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала