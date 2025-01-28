https://1prime.ru/20250128/mosbirzha-854500287.html

Мосбиржа рассказала, когда планирует начать торги в выходные

Мосбиржа рассказала, когда планирует начать торги в выходные - 28.01.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа рассказала, когда планирует начать торги в выходные

Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года, ответил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T16:10+0300

2025-01-28T16:10+0300

2025-01-28T16:23+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года, ответил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин на запрос РИА Новости."Возможность проведения торгов в выходные дни планируется предоставить участникам в конце второго квартала 2025 года. Концепцию организации торгов в выходные Московская биржа представила участникам в четвертом квартале 2024 года", - сказал Блохин.Планируется реализация торгов в выходные дни в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня, то есть расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных, поясняет Блохин. Как ожидается, в выходные будут доступны торги акциями, паевыми фондами и всеми контрактами на срочном рынке, добавляет он."Московская биржа, принимая во внимание важность доработки брокерских систем, систем ИТ-вендоров, а также необходимость дополнительного обсуждения вопросов, касающихся маржинального кредитования, осуществляет подготовку совместно с участниками рынка и Банком России", - резюмировал Блохин.

https://1prime.ru/20250127/mosbirzha-854476226.html

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россия, мосбиржа