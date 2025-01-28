https://1prime.ru/20250128/moshennichestvo-854487587.html
МВД предупредило о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх
МВД предупредило о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх - 28.01.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх
Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило о новой мошеннической схеме "с поручителем", используемой при онлайн-покупках игровых предметов и... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T10:51+0300
2025-01-28T10:51+0300
2025-01-28T10:58+0300
мвд
мошенничество
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило о новой мошеннической схеме "с поручителем", используемой при онлайн-покупках игровых предметов и аккаунтов.По информации МВД, злоумышленники действуют от имени покупателя, связываются с владельцем аккаунта и предлагают купить его по завышенной цене.Мошенники затем выражают сомнения в сделке и просят контакты "гаранта", который должен подтвердить, что жертва является владельцем аккаунта. Злоумышленники создают копию аккаунта "гаранта" в мессенджере и, используя подменный номер, связываются с потенциальной жертвой. Дальнейшее развитие схемы может включать просьбу продиктовать код подтверждения, полученный в SMS, или попросить перевести деньги для "разблокировки" счета."В текущем году фиксировались мошеннические атаки под предлогом приобретения аккаунтов в следующих онлайн играх: "Викинги. Война кланов", "Страж Королевства" и Roblox", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250118/moshennichestvo-854301260.html
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мвд, мошенничество
МВД предупредило о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх
МВД рассказало о схеме мошенничества под предлогом покупки игрового аккаунта
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило о новой мошеннической схеме "с поручителем", используемой при онлайн-покупках игровых предметов и аккаунтов.
По информации МВД, злоумышленники действуют от имени покупателя, связываются с владельцем аккаунта и предлагают купить его по завышенной цене.
Мошенники затем выражают сомнения в сделке и просят контакты "гаранта", который должен подтвердить, что жертва является владельцем аккаунта. Злоумышленники создают копию аккаунта "гаранта" в мессенджере и, используя подменный номер, связываются с потенциальной жертвой. Дальнейшее развитие схемы может включать просьбу продиктовать код подтверждения, полученный в SMS, или попросить перевести деньги для "разблокировки" счета.
"В текущем году фиксировались мошеннические атаки под предлогом приобретения аккаунтов в следующих онлайн играх: "Викинги. Война кланов", "Страж Королевства" и Roblox", - заключили в ведомстве.
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram