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МВД предупредило о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх - 28.01.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх
МВД предупредило о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх - 28.01.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх
Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило о новой мошеннической схеме "с поручителем", используемой при онлайн-покупках игровых предметов и... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T10:51+0300
2025-01-28T10:58+0300
мвд
мошенничество
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило о новой мошеннической схеме "с поручителем", используемой при онлайн-покупках игровых предметов и аккаунтов.По информации МВД, злоумышленники действуют от имени покупателя, связываются с владельцем аккаунта и предлагают купить его по завышенной цене.Мошенники затем выражают сомнения в сделке и просят контакты "гаранта", который должен подтвердить, что жертва является владельцем аккаунта. Злоумышленники создают копию аккаунта "гаранта" в мессенджере и, используя подменный номер, связываются с потенциальной жертвой. Дальнейшее развитие схемы может включать просьбу продиктовать код подтверждения, полученный в SMS, или попросить перевести деньги для "разблокировки" счета."В текущем году фиксировались мошеннические атаки под предлогом приобретения аккаунтов в следующих онлайн играх: "Викинги. Война кланов", "Страж Королевства" и Roblox", - заключили в ведомстве.
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мвд, мошенничество
МВД, мошенничество
10:51 28.01.2025 (обновлено: 10:58 28.01.2025)
 
МВД предупредило о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх

МВД рассказало о схеме мошенничества под предлогом покупки игрового аккаунта

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило о новой мошеннической схеме "с поручителем", используемой при онлайн-покупках игровых предметов и аккаунтов.
По информации МВД, злоумышленники действуют от имени покупателя, связываются с владельцем аккаунта и предлагают купить его по завышенной цене.
Мошенники затем выражают сомнения в сделке и просят контакты "гаранта", который должен подтвердить, что жертва является владельцем аккаунта. Злоумышленники создают копию аккаунта "гаранта" в мессенджере и, используя подменный номер, связываются с потенциальной жертвой. Дальнейшее развитие схемы может включать просьбу продиктовать код подтверждения, полученный в SMS, или попросить перевести деньги для "разблокировки" счета.
"В текущем году фиксировались мошеннические атаки под предлогом приобретения аккаунтов в следующих онлайн играх: "Викинги. Война кланов", "Страж Королевства" и Roblox", - заключили в ведомстве.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
18 января, 15:19
 
МВДмошенничество
 
 
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