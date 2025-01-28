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Операторы объяснили, как поправки закона "О связи" отсеют вызовы мошенников - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Операторы объяснили, как поправки закона "О связи" отсеют вызовы мошенников
Операторы объяснили, как поправки закона "О связи" отсеют вызовы мошенников - 28.01.2025, ПРАЙМ
Операторы объяснили, как поправки закона "О связи" отсеют вызовы мошенников
Поправки к закону "О связи", которые касаются блокировки входящих звонков с международной сети, в которых используется российская нумерация, позволят операторам | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T18:24+0300
2025-01-28T18:24+0300
экономика
закон
связь
мошенничество
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Поправки к закону "О связи", которые касаются блокировки входящих звонков с международной сети, в которых используется российская нумерация, позволят операторам блокировать мошеннические звонки и при этом не трогать россиян, которые находятся за границей, рассказали РИА Новости в пресс-службах операторов связи. Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на поправки в закон "О связи" сообщила, что операторов связи обяжут в автоматическом режиме блокировать звонки из-за границы с подставных якобы российских стационарных номеров. Также звонок будут прерывать, "если отсутствует информация об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента, инициировавшего это соединение". "В текущей трактовке законодательства оператор обязан блокировать звонки, которые приходят с российским номером от иностранного оператора, за исключением вызовов от находящихся за рубежом российских абонентов. Но проблема в том, что принимающий звонок российский оператор не знает, находятся или нет за границей абоненты другого оператора, и может ошибочно заблокировать такие звонки из-за границы в свою сеть. Поправки устраняют для граждан риск остаться без связи за границей", - сказали в "Мегафона". Там же добавили, что защита от мошеннических звонков обеспечивается установленной законом обязанностью оператора проверять каждый вызов с российским номером, в том числе приходящий из-за границы, через систему "Антифрод", а также блокировать вызовы с подменных номеров. В пресс-службе МТС отметили, что текущее законодательство уже предусматривает блокировку входящих звонков с международной сети, если у них российская нумерация фиксированной связи или пустой номер. "Предлагаемые изменения уточняют и конкретизируют действующие нормы. Цель их принятия - дальнейшая гармонизация законодательства по противодействию мошенничеству и предотвращению мошеннических действий в сетях операторов связи", - добавили в компании. По словам представителей t2, законопроект описывает требования, которые операторы уже выполняют. "Мы не проводим входящий звонок с международной сети, если он имеет российскую нумерацию фиксированной связи (например, 7495) или пустой номер. Эти меры повышают защищенность наших абонентов, так как блокируют явно нелегитимные вызовы. При этом трафик мобильных абонентов РФ в международном роуминге не затрагивается", - сказали в компании.
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закон, связь, мошенничество
Экономика, закон, связь, мошенничество
18:24 28.01.2025
 
Операторы объяснили, как поправки закона "О связи" отсеют вызовы мошенников

Операторы: поправки закона "О связи" отсеют вызовы мошенников, не трогая роуминг

© fotolia.com / TanushaСмартфон
Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© fotolia.com / Tanusha
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Поправки к закону "О связи", которые касаются блокировки входящих звонков с международной сети, в которых используется российская нумерация, позволят операторам блокировать мошеннические звонки и при этом не трогать россиян, которые находятся за границей, рассказали РИА Новости в пресс-службах операторов связи.
Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на поправки в закон "О связи" сообщила, что операторов связи обяжут в автоматическом режиме блокировать звонки из-за границы с подставных якобы российских стационарных номеров. Также звонок будут прерывать, "если отсутствует информация об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента, инициировавшего это соединение".
"В текущей трактовке законодательства оператор обязан блокировать звонки, которые приходят с российским номером от иностранного оператора, за исключением вызовов от находящихся за рубежом российских абонентов. Но проблема в том, что принимающий звонок российский оператор не знает, находятся или нет за границей абоненты другого оператора, и может ошибочно заблокировать такие звонки из-за границы в свою сеть. Поправки устраняют для граждан риск остаться без связи за границей", - сказали в "Мегафона".
Там же добавили, что защита от мошеннических звонков обеспечивается установленной законом обязанностью оператора проверять каждый вызов с российским номером, в том числе приходящий из-за границы, через систему "Антифрод", а также блокировать вызовы с подменных номеров.
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В пресс-службе МТС отметили, что текущее законодательство уже предусматривает блокировку входящих звонков с международной сети, если у них российская нумерация фиксированной связи или пустой номер. "Предлагаемые изменения уточняют и конкретизируют действующие нормы. Цель их принятия - дальнейшая гармонизация законодательства по противодействию мошенничеству и предотвращению мошеннических действий в сетях операторов связи", - добавили в компании.
По словам представителей t2, законопроект описывает требования, которые операторы уже выполняют. "Мы не проводим входящий звонок с международной сети, если он имеет российскую нумерацию фиксированной связи (например, 7495) или пустой номер. Эти меры повышают защищенность наших абонентов, так как блокируют явно нелегитимные вызовы. При этом трафик мобильных абонентов РФ в международном роуминге не затрагивается", - сказали в компании.
 
Экономиказаконсвязьмошенничество
 
 
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