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Продажи новостроек в Подмосковье упали на четверть - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Продажи новостроек в Подмосковье упали на четверть
Продажи новостроек в Подмосковье упали на четверть - 28.01.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в Подмосковье упали на четверть
Продажи новостроек в Подмосковье в 2024 году упали относительно 2023 года на 24,9% - до 43,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), подсчитали... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T11:19+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Подмосковье в 2024 году упали относительно 2023 года на 24,9% - до 43,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), подсчитали аналитики риелторской компании "Метриум". "В 2024 году в сегменте отмечается минимальный объем сделок за последние девять лет. За весь 2024 год было заключено 43 713 ДДУ, что на 24,9% меньше, чем за предыдущий год", - говорится в сообщении компании. Как указывается в нем, в конце года наблюдался восстановительный тренд на рынке новостроек Подмосковья, однако динамика в годовом выражении осталась отрицательной. Так, в четвертом квартале 2024 года заключено 9,5 тысячи ДДУ, что почти на 5% больше результата предыдущего квартала, но на 49% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Кроме того, по данным "Метриума", в конце 2024 года наблюдалась минимальная доля ипотечных сделок с новостройками в Подмосковье за пять с половиной лет - 59%.
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недвижимость, московская область, бизнес
Экономика, Недвижимость, Московская область, Бизнес
11:19 28.01.2025
 
Продажи новостроек в Подмосковье упали на четверть

Продажи новостроек в Подмосковье упали в 2024 году на четверть

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Подмосковье в 2024 году упали относительно 2023 года на 24,9% - до 43,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), подсчитали аналитики риелторской компании "Метриум".
"В 2024 году в сегменте отмечается минимальный объем сделок за последние девять лет. За весь 2024 год было заключено 43 713 ДДУ, что на 24,9% меньше, чем за предыдущий год", - говорится в сообщении компании.
Как указывается в нем, в конце года наблюдался восстановительный тренд на рынке новостроек Подмосковья, однако динамика в годовом выражении осталась отрицательной. Так, в четвертом квартале 2024 года заключено 9,5 тысячи ДДУ, что почти на 5% больше результата предыдущего квартала, но на 49% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Кроме того, по данным "Метриума", в конце 2024 года наблюдалась минимальная доля ипотечных сделок с новостройками в Подмосковье за пять с половиной лет - 59%.
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Аналитики подсчитали, на сколько подорожали новостройки в России за год
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