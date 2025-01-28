https://1prime.ru/20250128/novostroyki-854488833.html

Продажи новостроек в Подмосковье упали на четверть

Продажи новостроек в Подмосковье упали на четверть - 28.01.2025, ПРАЙМ

Продажи новостроек в Подмосковье упали на четверть

Продажи новостроек в Подмосковье в 2024 году упали относительно 2023 года на 24,9% - до 43,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), подсчитали... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T11:19+0300

2025-01-28T11:19+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Подмосковье в 2024 году упали относительно 2023 года на 24,9% - до 43,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), подсчитали аналитики риелторской компании "Метриум". "В 2024 году в сегменте отмечается минимальный объем сделок за последние девять лет. За весь 2024 год было заключено 43 713 ДДУ, что на 24,9% меньше, чем за предыдущий год", - говорится в сообщении компании. Как указывается в нем, в конце года наблюдался восстановительный тренд на рынке новостроек Подмосковья, однако динамика в годовом выражении осталась отрицательной. Так, в четвертом квартале 2024 года заключено 9,5 тысячи ДДУ, что почти на 5% больше результата предыдущего квартала, но на 49% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Кроме того, по данным "Метриума", в конце 2024 года наблюдалась минимальная доля ипотечных сделок с новостройками в Подмосковье за пять с половиной лет - 59%.

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недвижимость, московская область, бизнес