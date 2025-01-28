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ГК "Монополия" увеличила объем размещения биржевых облигаций
ГК "Монополия" увеличила объем размещения биржевых облигаций - 28.01.2025, ПРАЙМ
ГК "Монополия" увеличила объем размещения биржевых облигаций
Транспортно-логистическая группа компаний "Монополия" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 3 миллиардов рублей, говорится в сообщении группы. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T11:08+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Транспортно-логистическая группа компаний "Монополия" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 3 миллиардов рублей, говорится в сообщении группы. Заявки на биржевые облигации серии 001Р-03 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через год компания собирала в понедельник. По итогам закрытия книги ставка купонов на весь период обращения облигаций была установлена на уровне 26,5% годовых. Первоначально объем размещения ожидался в размере 500 миллионов рублей. "Интерес со стороны розничных инвесторов стал рекордным - спрос превысил первоначальный номинальный объем более чем в шесть раз. Это позволило увеличить объем выпуска до 3 миллиардов рублей с первоначально заявленных 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Техническая часть размещения запланирована на 30 января. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Т-Банк.
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рынки, россия
ГК "Монополия" увеличила объем размещения биржевых облигаций
ГК "Монополия" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 3 млрд рублей
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Транспортно-логистическая группа компаний "Монополия" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 3 миллиардов рублей, говорится в сообщении группы.
Заявки на биржевые облигации серии 001Р-03 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через год компания собирала в понедельник. По итогам закрытия книги ставка купонов на весь период обращения облигаций была установлена на уровне 26,5% годовых. Первоначально объем размещения ожидался в размере 500 миллионов рублей.
"Интерес со стороны розничных инвесторов стал рекордным - спрос превысил первоначальный номинальный объем более чем в шесть раз. Это позволило увеличить объем выпуска до 3 миллиардов рублей с первоначально заявленных 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Техническая часть размещения запланирована на 30 января. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Т-Банк.
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