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Henderson нарастил онлайн-продажи в 1,5 раза
Henderson нарастил онлайн-продажи в 1,5 раза - 28.01.2025, ПРАЙМ
Henderson нарастил онлайн-продажи в 1,5 раза
Онлайн-продажи крупнейшего в России федерального ритейлера мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson в 2024 году выросли на 51,2% по сравнению с 2023 годом... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T13:20+0300
2025-01-28T13:20+0300
2025-01-28T13:26+0300
henderson
одежда
цены на одежду
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Онлайн-продажи крупнейшего в России федерального ритейлера мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson в 2024 году выросли на 51,2% по сравнению с 2023 годом - до 4,292 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "За 12 месяцев 2024 года онлайн-продажи выросли на 51,2% относительно 12 месяцев 2023. Общая доля онлайн-продаж за весь 2024 год составила рекордные 20,8%. Совокупный рост онлайн-продаж в декабре составил 72,5% к декабрю прошлого года. Общая доля онлайн продаж в декабре 2024 года составила 23,4%", - сказано в отчете. В таблице к отчету уточняется, что сумма онлайн-продаж совокупно по разным направлениям (интернет-магазин, выкуп интернет-заказов в салонах и маркетплейсы) составила 4,292 миллиарда рублей. Объем продаж через маркетплейсы увеличился на 71,1% в годовом выражении, до 1,889 миллиарда рублей. Выручка интернет-магазина составила 320,9 миллиона рублей, что на треть выше, чем в 2023 году. Выкуп доставленных интернет-заказов в салонах увеличился на 39,4%, до 2,083 миллиарда рублей. Динамика роста офлайн-продаж в 2024 году составила 18,4% в годовом выражении - выручка розничных салонов составила 16,326 миллиарда рублей. Выручка Henderson за 2024 год выросла более чем на 24% в годовом выражении и составила 20,8 миллиарда рублей. Уточняется, что темпы роста компании втрое превышают темпы роста российского рынка мужской одежды. Henderson - крупнейший ритейлер мужской моды в России, работающий в 62 городах страны и предлагающий одежду в сегменте affordable luxury ("доступный люкс"). Осенью 2023 года Henderson вышел на рынок Армении, открыв магазин в Ереване.
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henderson, одежда, цены на одежду
Henderson, одежда, цены на одежду
Henderson нарастил онлайн-продажи в 1,5 раза
Крупнейший в России ритейлер мужской одежды увеличил продажи на 51,2%
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Онлайн-продажи крупнейшего в России федерального ритейлера мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson в 2024 году выросли на 51,2% по сравнению с 2023 годом - до 4,292 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
"За 12 месяцев 2024 года онлайн-продажи выросли на 51,2% относительно 12 месяцев 2023. Общая доля онлайн-продаж за весь 2024 год составила рекордные 20,8%. Совокупный рост онлайн-продаж в декабре составил 72,5% к декабрю прошлого года. Общая доля онлайн продаж в декабре 2024 года составила 23,4%", - сказано в отчете. В таблице к отчету уточняется, что сумма онлайн-продаж совокупно по разным направлениям (интернет-магазин, выкуп интернет-заказов в салонах и маркетплейсы) составила 4,292 миллиарда рублей.
Объем продаж через маркетплейсы увеличился на 71,1% в годовом выражении, до 1,889 миллиарда рублей. Выручка интернет-магазина составила 320,9 миллиона рублей, что на треть выше, чем в 2023 году. Выкуп доставленных интернет-заказов в салонах увеличился на 39,4%, до 2,083 миллиарда рублей. Динамика роста офлайн-продаж в 2024 году составила 18,4% в годовом выражении - выручка розничных салонов составила 16,326 миллиарда рублей.
Выручка Henderson за 2024 год выросла более чем на 24% в годовом выражении и составила 20,8 миллиарда рублей. Уточняется, что темпы роста компании втрое превышают темпы роста российского рынка мужской одежды.
Henderson - крупнейший ритейлер мужской моды в России, работающий в 62 городах страны и предлагающий одежду в сегменте affordable luxury ("доступный люкс"). Осенью 2023 года Henderson вышел на рынок Армении, открыв магазин в Ереване.
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