https://1prime.ru/20250128/oruzhie-854485304.html

Министр обороны Литвы призвала страны ЕС покупать американское оружие

Министр обороны Литвы призвала страны ЕС покупать американское оружие - 28.01.2025, ПРАЙМ

Министр обороны Литвы призвала страны ЕС покупать американское оружие

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене пожаловалась на отношения с новой администрацией США и призвала Европейский союз поддерживать трансатлантические связи,... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T09:22+0300

2025-01-28T09:22+0300

2025-01-28T09:22+0300

вооружения

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене пожаловалась на отношения с новой администрацией США и призвала Европейский союз поддерживать трансатлантические связи, приобретая американское оружие. Об этом она сообщила Politico."Нам нужно поддерживать нашу национальную и европейскую оборонную промышленность, одновременно сохраняя и развивая трансатлантические связи, что подразумевает покупку американского оружия... Мы будем обеспечивать баланс", - отметила глава ведомства в беседе с изданием.Шакалене также отметила, что это необходимо для защиты себя, а не для поддержки американских производителей оружия. Она подчеркнула, что безопасность является главным элементом этого вопроса.Глава оборонного ведомства резюмировала, что "те, кто способны производить оружие, которое лучше всего отвечает нашим потребностям и производить его быстрее всех, будут самыми востребованными на рынке".

https://1prime.ru/20250122/oruzhie-854384142.html

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литва, ес, сша