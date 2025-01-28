https://1prime.ru/20250128/oruzhie-854485304.html
Министр обороны Литвы призвала страны ЕС покупать американское оружие
Министр обороны Литвы призвала страны ЕС покупать американское оружие - 28.01.2025, ПРАЙМ
Министр обороны Литвы призвала страны ЕС покупать американское оружие
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене пожаловалась на отношения с новой администрацией США и призвала Европейский союз поддерживать трансатлантические связи,... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T09:22+0300
2025-01-28T09:22+0300
2025-01-28T09:22+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене пожаловалась на отношения с новой администрацией США и призвала Европейский союз поддерживать трансатлантические связи, приобретая американское оружие. Об этом она сообщила Politico."Нам нужно поддерживать нашу национальную и европейскую оборонную промышленность, одновременно сохраняя и развивая трансатлантические связи, что подразумевает покупку американского оружия... Мы будем обеспечивать баланс", - отметила глава ведомства в беседе с изданием.Шакалене также отметила, что это необходимо для защиты себя, а не для поддержки американских производителей оружия. Она подчеркнула, что безопасность является главным элементом этого вопроса.Глава оборонного ведомства резюмировала, что "те, кто способны производить оружие, которое лучше всего отвечает нашим потребностям и производить его быстрее всех, будут самыми востребованными на рынке".
https://1prime.ru/20250122/oruzhie-854384142.html
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литва, ес, сша
Вооружения, ЛИТВА, ЕС, США
Министр обороны Литвы призвала страны ЕС покупать американское оружие
В минобороны Литвы призвали ЕС поддерживать трансатлантические связи, покупая оружие у США
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене пожаловалась на отношения с новой администрацией США и призвала Европейский союз поддерживать трансатлантические связи, приобретая американское оружие. Об этом она сообщила Politico.
"Нам нужно поддерживать нашу национальную и европейскую оборонную промышленность, одновременно сохраняя и развивая трансатлантические связи, что подразумевает покупку американского оружия... Мы будем обеспечивать баланс", - отметила глава ведомства в беседе с изданием.
Шакалене также отметила, что это необходимо для защиты себя, а не для поддержки американских производителей оружия. Она подчеркнула, что безопасность является главным элементом этого вопроса.
Глава оборонного ведомства резюмировала, что "те, кто способны производить оружие, которое лучше всего отвечает нашим потребностям и производить его быстрее всех, будут самыми востребованными на рынке".
Названа сумма, необходимая Украине для увеличения производства оружия