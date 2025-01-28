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"Крупа вместо пороха". На Украине рассказали о "грозном" оружии для ВСУ
"Крупа вместо пороха". На Украине рассказали о "грозном" оружии для ВСУ - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Крупа вместо пороха". На Украине рассказали о "грозном" оружии для ВСУ
Солдатам Вооруженных сил Украины передали гранаты с крупой вместо пороха. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, его цитирует издание "Страна.ua". | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T09:28+0300
2025-01-28T09:28+0300
2025-01-28T09:28+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Солдатам Вооруженных сил Украины передали гранаты с крупой вместо пороха. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, его цитирует издание "Страна.ua"."На фронт поступили бракованные гранаты Ф-1", — отметил Бутусов.Это подтверждается видео, опубликованным Бутусовым, на котором военнослужащие показывают такие гранаты Ф-1.Этот случай стал известен после того, как Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту поставки бракованных мин ВСУ в ноябре 2024 года. Ранее на некачественную партию пожаловались украинские военнослужащие, которые получили бракованные 120-миллиметровые мины от государственного концерна "Укроборонпром".
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украина, всу
"Крупа вместо пороха". На Украине рассказали о "грозном" оружии для ВСУ
Журналист Бутусов: в ВСУ поставили гранаты Ф-1, начиненные кукурузной мукой
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Солдатам Вооруженных сил Украины передали гранаты с крупой вместо пороха. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, его цитирует издание "Страна.ua".
"На фронт поступили бракованные гранаты Ф-1", — отметил Бутусов.
Это подтверждается видео, опубликованным Бутусовым, на котором военнослужащие показывают такие гранаты Ф-1.
Этот случай стал известен после того, как Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту поставки бракованных мин ВСУ в ноябре 2024 года. Ранее на некачественную партию пожаловались украинские военнослужащие, которые получили бракованные 120-миллиметровые мины от государственного концерна "Укроборонпром".
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