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"Путин готовится": российское "чудо-оружие" разместят в Белоруссии - 28.01.2025, ПРАЙМ
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"Путин готовится": российское "чудо-оружие" разместят в Белоруссии
"Путин готовится": российское "чудо-оружие" разместят в Белоруссии - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Путин готовится": российское "чудо-оружие" разместят в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об размещении российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" на территории страны, что позволит ей достичь Лондона... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T14:40+0300
2025-01-28T14:41+0300
вооружения
россия
белоруссия
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об размещении российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" на территории страны, что позволит ей достичь Лондона менее чем за девять минут, говорится в материале издания Daily Express."Это так называемое чудо-оружие, поражающие элементы которого могут разогреваться до четырех тысяч градусов Цельсия, оно способно долететь до Британии менее чем за девять минут", - сказано в материале.Автор статьи отмечает, что оружие может нагреваться до 4000 градусов Цельсия.Ранее Лукашенко просил Россию разместить новейшее российское оружие, включая ракетные комплексы "Орешник", на территории Белоруссии. Путин выразил готовность разместить "Орешник" во второй половине 2025 года.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20250126/oreshnik-854457215.html
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россия, белоруссия
Вооружения, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
14:40 28.01.2025 (обновлено: 14:41 28.01.2025)
 
"Путин готовится": российское "чудо-оружие" разместят в Белоруссии

Express: "Орешник" долетит из Белоруссии до Лондона менее чем за девять минут

© flickr.com / ermakov" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© flickr.com / ermakov
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об размещении российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" на территории страны, что позволит ей достичь Лондона менее чем за девять минут, говорится в материале издания Daily Express.
"Это так называемое чудо-оружие, поражающие элементы которого могут разогреваться до четырех тысяч градусов Цельсия, оно способно долететь до Британии менее чем за девять минут", - сказано в материале.
Автор статьи отмечает, что оружие может нагреваться до 4000 градусов Цельсия.
Ранее Лукашенко просил Россию разместить новейшее российское оружие, включая ракетные комплексы "Орешник", на территории Белоруссии. Путин выразил готовность разместить "Орешник" во второй половине 2025 года.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Города мира. Минск
Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"
26 января, 15:30
 
ВооруженияРОССИЯБЕЛОРУССИЯ
 
 
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