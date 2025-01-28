https://1prime.ru/20250128/oruzhie-854495815.html

"Путин готовится": российское "чудо-оружие" разместят в Белоруссии

"Путин готовится": российское "чудо-оружие" разместят в Белоруссии - 28.01.2025, ПРАЙМ

"Путин готовится": российское "чудо-оружие" разместят в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об размещении российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" на территории страны, что позволит ей достичь Лондона... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T14:40+0300

2025-01-28T14:40+0300

2025-01-28T14:41+0300

вооружения

россия

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_0:180:2327:1489_1920x0_80_0_0_5bdbecd3721377e1269216d3ab8cd8e3.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об размещении российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" на территории страны, что позволит ей достичь Лондона менее чем за девять минут, говорится в материале издания Daily Express."Это так называемое чудо-оружие, поражающие элементы которого могут разогреваться до четырех тысяч градусов Цельсия, оно способно долететь до Британии менее чем за девять минут", - сказано в материале.Автор статьи отмечает, что оружие может нагреваться до 4000 градусов Цельсия.Ранее Лукашенко просил Россию разместить новейшее российское оружие, включая ракетные комплексы "Орешник", на территории Белоруссии. Путин выразил готовность разместить "Орешник" во второй половине 2025 года.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20250126/oreshnik-854457215.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия