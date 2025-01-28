https://1prime.ru/20250128/patrushev-854502299.html

Патрушев рассказал, зачем Запад затягивает боевые действия на Украине

Патрушев рассказал, зачем Запад затягивает боевые действия на Украине - 28.01.2025, ПРАЙМ

Патрушев рассказал, зачем Запад затягивает боевые действия на Украине

Западные страны заинтересованы в продолжении военных действий в Украине, чтобы получить как можно больше заказов для своего ОПК. Об этом заявил помощник... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T17:14+0300

2025-01-28T17:14+0300

2025-01-28T17:14+0300

политика

николай патрушев

вмф россии

украина

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Западные страны заинтересованы в продолжении военных действий в Украине, чтобы получить как можно больше заказов для своего ОПК. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев."Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев", - подчеркнул помощник главы государства.По словам Патрушева, передача устаревшего оружия в Украину привела к увеличению заказов для европейских производителей и созданию современного оружия.Россия считает, что такие поставки препятствуют урегулированию конфликта и прямо втягивают страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины являются законной целью для России. Кроме того, США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт, выступая не только поставщиками оружия, но и обучая персонал на своей территории.

https://1prime.ru/20250114/patrushev-854187888.html

украина

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николай патрушев, вмф россии, украина