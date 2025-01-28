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Патрушев рассказал, зачем Запад затягивает боевые действия на Украине
Патрушев рассказал, зачем Запад затягивает боевые действия на Украине - 28.01.2025, ПРАЙМ
Патрушев рассказал, зачем Запад затягивает боевые действия на Украине
Западные страны заинтересованы в продолжении военных действий в Украине, чтобы получить как можно больше заказов для своего ОПК. Об этом заявил помощник... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T17:14+0300
2025-01-28T17:14+0300
2025-01-28T17:14+0300
политика
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Западные страны заинтересованы в продолжении военных действий в Украине, чтобы получить как можно больше заказов для своего ОПК. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев."Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев", - подчеркнул помощник главы государства.По словам Патрушева, передача устаревшего оружия в Украину привела к увеличению заказов для европейских производителей и созданию современного оружия.Россия считает, что такие поставки препятствуют урегулированию конфликта и прямо втягивают страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины являются законной целью для России. Кроме того, США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт, выступая не только поставщиками оружия, но и обучая персонал на своей территории.
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николай патрушев, вмф россии, украина
Политика, Николай Патрушев, ВМФ России, УКРАИНА
Патрушев рассказал, зачем Запад затягивает боевые действия на Украине
Патрушев: Запад заинтересован затягивать бои на Украине ради заказов для ОПК
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Западные страны заинтересованы в продолжении военных действий в Украине, чтобы получить как можно больше заказов для своего ОПК. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
"Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев", - подчеркнул помощник главы государства.
По словам Патрушева, передача устаревшего оружия в Украину привела к увеличению заказов для европейских производителей и созданию современного оружия.
Россия считает, что такие поставки препятствуют урегулированию конфликта и прямо втягивают страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины являются законной целью для России. Кроме того, США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт, выступая не только поставщиками оружия, но и обучая персонал на своей территории.
Россия не отдаст новые территории, заявил Патрушев