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Делегация РФ встретилась в Дамаске с главой новой администрации аш-Шараа
Делегация РФ встретилась в Дамаске с главой новой администрации аш-Шараа - 28.01.2025, ПРАЙМ
Делегация РФ встретилась в Дамаске с главой новой администрации аш-Шараа
Российская межведомственная делегация провела в Дамаске переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа, переговоры продолжались около трех часов и... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T23:42+0300
2025-01-28T23:42+0300
2025-01-28T23:43+0300
политика
россия
ахмад аш-шараа
переговоры
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ДАМАСК, 28 янв - ПРАЙМ. Российская межведомственная делегация провела в Дамаске переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа, переговоры продолжались около трех часов и прошли конструктивно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Встреча прошла в целом хорошо. Она продолжалась три часа, включая официальный обед. Вел беседу, в основном, глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа, в переговорах также участвовали министр иностранных дел Асаад аш-Шибани, присутствовал и министр здравоохранения Махер аш-Шараа, который является старшим братом Ахмада аш-Шараа, и наша межведомственная делегация. Встреча в целом прошла конструктивно, хорошая атмосфера была. Но мы понимаем, насколько сложная ситуация (в стране - ред.)", - сказал Богданов по итогам переговоров. Он отметил, что российская делегация на переговорах подчеркнула "традиционно дружественный характер отношений со времен обретения Сирией независимости после Второй мировой войны и то, что с сирийским народом нас связывают узы дружбы, сотрудничества". "Мы обсудили и вопросы торгово-экономических связей. С помощью еще СССР и РФ в Сирии были созданы важные объекты инфраструктуры, особенно гидроэнергетические объекты, наша помощь была и в обеспечении энергоносителями, удобрениями, зерном, продовольствием. Все это делалось и есть наша готовность продолжать, в соответствии с договоренностями уже с новыми властями Сирии. Мы настроены выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с Сирией", - отметил замминистра. "Естественно, мы подчеркивали наши принципиальные подходы, которые не меняются - это неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии. Это самое главное. То, что Сирия переживала последние годы, и то, что произошла смена руководства в таком драматическом ключе, не меняет наших оценок и нашей готовности помогать в стабилизации обстановки для нахождения адекватных решений общественно-политических, социально-экономических проблем", - сказал он. По его словам, на встрече в Дамаске российская сторона также заявила о необходимости решать проблемные вопросы в стране через инклюзивный политический диалог, политический процесс с участием всех политических сил страны и этноконфессиональных групп. Такая работа, по словам Богданова, "должна строиться на принципах национального согласия, потому что, на наш взгляд, национальное согласие является залогом сохранения единства и территориальной целостности САР". "Мы желаем сирийскому народу процветания, прогресса", - заключил он.
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россия, ахмад аш-шараа, переговоры
Политика, РОССИЯ, Ахмад аш-Шараа, переговоры
ДАМАСК, 28 янв - ПРАЙМ. Российская межведомственная делегация провела в Дамаске переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа, переговоры продолжались около трех часов и прошли конструктивно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Встреча прошла в целом хорошо. Она продолжалась три часа, включая официальный обед. Вел беседу, в основном, глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа, в переговорах также участвовали министр иностранных дел Асаад аш-Шибани, присутствовал и министр здравоохранения Махер аш-Шараа, который является старшим братом Ахмада аш-Шараа, и наша межведомственная делегация. Встреча в целом прошла конструктивно, хорошая атмосфера была. Но мы понимаем, насколько сложная ситуация (в стране - ред.)", - сказал Богданов по итогам переговоров.
Он отметил, что российская делегация на переговорах подчеркнула "традиционно дружественный характер отношений со времен обретения Сирией независимости после Второй мировой войны и то, что с сирийским народом нас связывают узы дружбы, сотрудничества".
"Мы обсудили и вопросы торгово-экономических связей. С помощью еще СССР и РФ в Сирии были созданы важные объекты инфраструктуры, особенно гидроэнергетические объекты, наша помощь была и в обеспечении энергоносителями, удобрениями, зерном, продовольствием. Все это делалось и есть наша готовность продолжать, в соответствии с договоренностями уже с новыми властями Сирии. Мы настроены выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с Сирией", - отметил замминистра.
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"Естественно, мы подчеркивали наши принципиальные подходы, которые не меняются - это неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии. Это самое главное. То, что Сирия переживала последние годы, и то, что произошла смена руководства в таком драматическом ключе, не меняет наших оценок и нашей готовности помогать в стабилизации обстановки для нахождения адекватных решений общественно-политических, социально-экономических проблем", - сказал он.
По его словам, на встрече в Дамаске российская сторона также заявила о необходимости решать проблемные вопросы в стране через инклюзивный политический диалог, политический процесс с участием всех политических сил страны и этноконфессиональных групп. Такая работа, по словам Богданова, "должна строиться на принципах национального согласия, потому что, на наш взгляд, национальное согласие является залогом сохранения единства и территориальной целостности САР".
"Мы желаем сирийскому народу процветания, прогресса", - заключил он.