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В Польше введут программу киберзащиты выборов президента

В Польше введут программу киберзащиты выборов президента - 28.01.2025, ПРАЙМ

В Польше введут программу киберзащиты выборов президента

Польские власти разработали программу "Избирательный зонт" для защиты в киберпространстве будущих выборов президента, заявил журналистам министр информатизации... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T16:14+0300

2025-01-28T16:14+0300

2025-01-28T16:14+0300

политика

польша

выборы

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ВАРШАВА, 28 янв – ПРАЙМ. Польские власти разработали программу "Избирательный зонт" для защиты в киберпространстве будущих выборов президента, заявил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Галковский. "Сегодня вместе с господином министром (внутренних дел и администрации Томашем – ред.) Семоняком мы представляем программу защиты выборов в киберпространстве и защиты от дезинформации. Это программа защиты выборов под названием "Избирательный зонт", - рассказал Галковский. По словам министра, в соответствии с новой программой избирательный процесс будет координировать между службами, ответственными за программное обеспечение и борьбу с дезинформацией.Галковский также добавил, что в рамках "Избирательного зонта" будет вестись "выявление дезинформации в польском информационном пространстве, анализ социальных сетей, мониторинг нарушений режима избирательной тишины (в течении суток до начала голосования – ред.)". Помимо этого он заявил, что согласно представленному плану будет проводиться "мониторинг нелегального финансирования избирательной кампании" и "мониторинг аккаунтов, связанных с распространением незаконной информации". Также будет предусмотрено бесплатное сканирование доменов на предмет кибербезопасности.По словам министра, представители всех кандидатов в президенты пройдут соответствующее обучение. "Мы обучим представителей всех избирательных комитетов. Одновременно мы запланировали создание цикла информационных материалов и фильмов на тему избирательной дезинформации и техник защиты от этого", - заявил он. Министр также отметил, что на реализацию "Избирательного зонта" предназначены дополнительные финансовые средства. В свою очередь министр внутренних дел и администрации Семоняк заявил, что польские власти должны ожидать от "недоброжелателей" вмешательства в избирательный процесс. "Мы должны предполагать, что те, кто желает Польше зла, хотят влиять на избирательный процесс в Польше. А нашей зоной ответственности является то, чтобы каждый польский избиратель был уверен, что его и только его воля влияет на то, кто в этом году будет избран президентом Польской республики", - сказал он. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Поскольку действующий глава государства Анджей Дуда занимает пост второй раз подряд, участвовать в этих выборах он не сможет.Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".

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польша, выборы