https://1prime.ru/20250128/poshliny-854510090.html

ЕК одобрила введение пошлин на агропродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии

ЕК одобрила введение пошлин на агропродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии - 28.01.2025, ПРАЙМ

ЕК одобрила введение пошлин на агропродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии

Еврокомиссия одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из РФ и Белоруссии, следует из заявления ЕК. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T22:56+0300

2025-01-28T22:56+0300

2025-01-28T22:57+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из РФ и Белоруссии, следует из заявления ЕК. "Европейская комиссия одобрила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения", - говорится в заявлении. Отмечается, что пошлины ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. В заявлении указывается, что предложение теперь будет рассмотрено Европарламентом и Евросоветом.

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