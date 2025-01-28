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ЕК одобрила введение пошлин на агропродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии
ЕК одобрила введение пошлин на агропродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии - 28.01.2025, ПРАЙМ
ЕК одобрила введение пошлин на агропродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии
Еврокомиссия одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из РФ и Белоруссии, следует из заявления ЕК. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T22:56+0300
2025-01-28T22:56+0300
2025-01-28T22:57+0300
экономика
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из РФ и Белоруссии, следует из заявления ЕК. "Европейская комиссия одобрила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения", - говорится в заявлении. Отмечается, что пошлины ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. В заявлении указывается, что предложение теперь будет рассмотрено Европарламентом и Евросоветом.
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ек, пошлины, россия, белоруссия
Экономика, ЕК, пошлины, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
ЕК одобрила введение пошлин на агропродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии
ЕК одобрила введение пошлин на агропродукцию и удобрения из России и Белоруссии
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из РФ и Белоруссии, следует из заявления ЕК.
"Европейская комиссия одобрила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения", - говорится в заявлении.
Отмечается, что пошлины ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
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В заявлении указывается, что предложение теперь будет рассмотрено Европарламентом и Евросоветом.