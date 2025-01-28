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Трамп намерен с февраля ввести пошлины против Канады и Мексики

Трамп намерен с февраля ввести пошлины против Канады и Мексики - 28.01.2025, ПРАЙМ

Трамп намерен с февраля ввести пошлины против Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп сохраняет своё намерение ввести торговые пошлины против Канады и Мексики с 1 февраля, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T23:04+0300

2025-01-28T23:04+0300

2025-01-28T23:04+0300

экономика

дональд трамп

пошлины

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ВАШИНГТОН, 28 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сохраняет своё намерение ввести торговые пошлины против Канады и Мексики с 1 февраля, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент подтвердил, что дата 1 февраля для (торговых пошлин в отношении) Канады и Мексики остаётся в силе", – отметила Левитт в ходе своего первого брифинга, добавив, что аналогичные меры рассматриваются и в отношении Китая. По её словам, президент обсудил этот вопрос со своей командой на выходных, подчеркнув, что введение тарифов направлено на защиту американских производителей и укрепление национальной экономики.

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дональд трамп, пошлины