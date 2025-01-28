https://1prime.ru/20250128/poshliny-854510340.html
Трамп намерен с февраля ввести пошлины против Канады и Мексики
Трамп намерен с февраля ввести пошлины против Канады и Мексики - 28.01.2025, ПРАЙМ
Трамп намерен с февраля ввести пошлины против Канады и Мексики
Президент США Дональд Трамп сохраняет своё намерение ввести торговые пошлины против Канады и Мексики с 1 февраля, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T23:04+0300
2025-01-28T23:04+0300
2025-01-28T23:04+0300
экономика
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/38/829283889_0:0:4116:2316_1920x0_80_0_0_ebd23055c4cabf7b8d24fd3324136c01.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сохраняет своё намерение ввести торговые пошлины против Канады и Мексики с 1 февраля, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент подтвердил, что дата 1 февраля для (торговых пошлин в отношении) Канады и Мексики остаётся в силе", – отметила Левитт в ходе своего первого брифинга, добавив, что аналогичные меры рассматриваются и в отношении Китая. По её словам, президент обсудил этот вопрос со своей командой на выходных, подчеркнув, что введение тарифов направлено на защиту американских производителей и укрепление национальной экономики.
https://1prime.ru/20250128/poshliny-854510090.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/38/829283889_381:0:4040:2744_1920x0_80_0_0_c463c5328ea1a9d50929feba57282438.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, пошлины
Экономика, Дональд Трамп, пошлины
Трамп намерен с февраля ввести пошлины против Канады и Мексики
Белый дом: Трамп настроен с 1 февраля ввести пошлины против Канады и Мексики
ВАШИНГТОН, 28 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сохраняет своё намерение ввести торговые пошлины против Канады и Мексики с 1 февраля, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент подтвердил, что дата 1 февраля для (торговых пошлин в отношении) Канады и Мексики остаётся в силе", – отметила Левитт в ходе своего первого брифинга, добавив, что аналогичные меры рассматриваются и в отношении Китая.
ЕК одобрила введение пошлин на агропродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии
По её словам, президент обсудил этот вопрос со своей командой на выходных, подчеркнув, что введение тарифов направлено на защиту американских производителей и укрепление национальной экономики.