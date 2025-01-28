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Трамп намерен с февраля ввести пошлины против Канады и Мексики - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп намерен с февраля ввести пошлины против Канады и Мексики
Трамп намерен с февраля ввести пошлины против Канады и Мексики - 28.01.2025, ПРАЙМ
Трамп намерен с февраля ввести пошлины против Канады и Мексики
Президент США Дональд Трамп сохраняет своё намерение ввести торговые пошлины против Канады и Мексики с 1 февраля, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T23:04+0300
2025-01-28T23:04+0300
экономика
дональд трамп
пошлины
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ВАШИНГТОН, 28 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сохраняет своё намерение ввести торговые пошлины против Канады и Мексики с 1 февраля, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент подтвердил, что дата 1 февраля для (торговых пошлин в отношении) Канады и Мексики остаётся в силе", – отметила Левитт в ходе своего первого брифинга, добавив, что аналогичные меры рассматриваются и в отношении Китая. По её словам, президент обсудил этот вопрос со своей командой на выходных, подчеркнув, что введение тарифов направлено на защиту американских производителей и укрепление национальной экономики.
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дональд трамп, пошлины
Экономика, Дональд Трамп, пошлины
23:04 28.01.2025
 
Трамп намерен с февраля ввести пошлины против Канады и Мексики

Белый дом: Трамп настроен с 1 февраля ввести пошлины против Канады и Мексики

© AFP / Lars HagbergФлаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада
Флаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© AFP / Lars Hagberg
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ВАШИНГТОН, 28 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сохраняет своё намерение ввести торговые пошлины против Канады и Мексики с 1 февраля, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент подтвердил, что дата 1 февраля для (торговых пошлин в отношении) Канады и Мексики остаётся в силе", – отметила Левитт в ходе своего первого брифинга, добавив, что аналогичные меры рассматриваются и в отношении Китая.
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По её словам, президент обсудил этот вопрос со своей командой на выходных, подчеркнув, что введение тарифов направлено на защиту американских производителей и укрепление национальной экономики.
 
ЭкономикаДональд Трамппошлины
 
 
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