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У туристов из ЕС стали изымать мясо и сыр из-за риска завоза ящура

У туристов из ЕС стали изымать мясо и сыр из-за риска завоза ящура - 28.01.2025, ПРАЙМ

У туристов из ЕС стали изымать мясо и сыр из-за риска завоза ящура

После введения на прошлой неделе запрета на ввоз в Россию молочных и мясных продуктов из Евросоюза уже были единичные случаи их конфискации на границе, в... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T11:52+0300

2025-01-28T11:52+0300

2025-01-28T11:52+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. После введения на прошлой неделе запрета на ввоз в Россию молочных и мясных продуктов из Евросоюза уже были единичные случаи их конфискации на границе, в подобных ситуациях туристам грозит только изъятие "запрещенки", но не штрафы, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз в Россию продукции животноводства из Евросоюза из-за вспышки ящура в Германии. Под запрет попали в том числе продукты, которые туристы ввозят для личного пользования, такие как сыр или колбаса. Запрещен также транзит таких товаров по российской территории в третьи страны. "Если провезенные в багаже продукты конфискуют, то отправят на уничтожение, оформив соответствующий протокол, а туриста отпустят - штрафы в этой ситуации не применяются", - сообщили в РСТ со ссылкой на вице-президента союза, гендиректора юридической компании "Персона Грата" Георгия Мохова. "Если же продукты, приобретенные в Европе, обнаружат во время пересадки, например, в Стамбуле, могут предложить их просто оставить или съесть - чтобы не оформлять изъятие. Это процедура длительная, можно опоздать на рейс. Если уж очень хочется привезти деликатесов, лучше приобретать сыры и колбасы в Турции, чтобы не было маркировки места производства ЕС", - процитировали в РСТ Мохова. В Российском союзе туриндустрии советуют тем, кто планирует лететь в Европу и вывозить продукты, внимательно изучать таможенные правила. "Понятно, что люди привыкли привозить из-за границы в качестве сувениров конфеты, сыр, хамон и т.д., но сейчас надо быть внимательным, заранее уточнять правила ввоза и соблюдать таможенные формальности. Тем более что правила везде разные, в том числе ограничения по ввозу тех или иных пищевых продуктов", - процитировали в РСТ вице-президента союза Дмитрия Горина. По словам начальника отдела продаж компании "Содис" Ирины Мануильской, с большими проблемами в связи с продуктовым запретом могут столкнуться туристы, пересекающие сухопутную границу с ЕС, прежде всего с Польшей. "Традиционно машины тщательно осматривают, здесь провезти что-то вряд ли получится. В случае конфискации товаров и составления протокола об изъятии можно на несколько часов застрять на границе. Хотя и в аэропорту никто от этого не застрахован. Но на машинах чаще ездят россияне с видом на жительство и так далее, туристов это практически не касается", - привели в сообщении слова Мануильской. В туроператоре "Русский Экспресс" рассказали, что пока от туристов жалоб на изъятие продуктов в связи с ограничениями со стороны Россельхознадзора не поступало. "Все же основная цель поездок в Европу - отдых и посещение культурно-развлекательных мероприятий, поэтому запрет на ввоз в Россию мясных и молочных продуктов из стран ЕС на спросе со стороны туристов не скажется", - процитировали в РСТ аналитика PR-службы туроператора Елизавету Тимошенко.

https://1prime.ru/20250122/produkty-854385818.html

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