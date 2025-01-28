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WSJ: Белый дом поручил приостановить федеральные гранты и займы

WSJ: Белый дом поручил приостановить федеральные гранты и займы - 28.01.2025, ПРАЙМ

WSJ: Белый дом поручил приостановить федеральные гранты и займы

Белый дом поручил приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра администрацией президента США... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T11:38+0300

2025-01-28T11:38+0300

2025-01-28T12:27+0300

экономика

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Белый дом поручил приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи на фоне их предстоящего пересмотра администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении служебную записку. "Белый дом поручил правительственным министерствам и агентствам приостановить федеральные гранты, займы и другие программы финансовой помощи, не вдаваясь в подробности, в ожидании их пересмотра администрацией Трампа", - говорится в материале газеты. По словам источника издания, служебная записка, разосланная в ведомства в понедельник, привела некоторых сотрудников в замешательство - они пытались понять, какие программы затрагивало данное распоряжение и как они должны реагировать. Издание отмечает, что неясно, идет ли речь о приостановке всех имеющихся программ финансовой помощи или только о тех, которые касаются подписанных Трампом указов в первую неделю пребывания на должности.

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сша, белый дом