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Вице-премьера РФ поразил рост туристических поездок россиян по стране - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Вице-премьера РФ поразил рост туристических поездок россиян по стране
Вице-премьера РФ поразил рост туристических поездок россиян по стране - 28.01.2025, ПРАЙМ
Вице-премьера РФ поразил рост туристических поездок россиян по стране
Российские туристы в 2024 году совершили более 92 миллионов внутренних поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T13:49+0300
2025-01-28T13:49+0300
россия
дмитрий чернышенко
туризм
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российские туристы в 2024 году совершили более 92 миллионов внутренних поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Видим, что всё больше наших граждан путешествуют по России, открывают ее красоты, осваивают новые направления и маршруты. По итогам 2024 года россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок – это хороший рост", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата. В аппарате уточнили, что вице-премьер вручил премии правительства в области туризма. "Лауреатами премии стали авторы 10 успешных проектов, которые внесли вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Среди них – инициативы по созданию новых туристических объектов, инновационные цифровые решения, обучающие программы, популяризация событийного туризма, а также разработка туристических продуктов, доступных для всех, включая людей с ограниченными возможностями", - сообщили в аппарате. Уточняется, что среди победителей проекты: "Притяжение" (комплексная застройка в Магнитогорске), "Экопарк Яснополе. Живая деревня" (объединение нескольких хозяйств в Тульской области), "Зеленый путь курорта "Красная Поляна". Всего в 2024 году на рассмотрение совета по присуждению премий было представлено 88 проектов. "Важно, что проекты лауреатов направлены на создание в местах отдыха гостиничных номеров для семей с детьми, как нам поручал президент Владимир Путин, а также на возведение безбарьерной среды для маломобильных граждан. Мы продолжим обеспечивать для туристов комфортные и доступные условия. Будем строить гостиницы, морские и горнолыжные курорты, парки развлечений и другую инфраструктуру. Это позволит не только развивать внутренний туризм, но и увеличивать число иностранных гостей", – процитировали в сообщении Чернышенко.
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россия, дмитрий чернышенко, туризм
РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, Туризм
13:49 28.01.2025
 
Вице-премьера РФ поразил рост туристических поездок россиян по стране

Чернышенко: все больше граждан путешествуют по России и открывают новые красоты

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОстров Ольхон на озере Байкал
Остров Ольхон на озере Байкал - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российские туристы в 2024 году совершили более 92 миллионов внутренних поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Видим, что всё больше наших граждан путешествуют по России, открывают ее красоты, осваивают новые направления и маршруты. По итогам 2024 года россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок – это хороший рост", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата.
В аппарате уточнили, что вице-премьер вручил премии правительства в области туризма. "Лауреатами премии стали авторы 10 успешных проектов, которые внесли вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Среди них – инициативы по созданию новых туристических объектов, инновационные цифровые решения, обучающие программы, популяризация событийного туризма, а также разработка туристических продуктов, доступных для всех, включая людей с ограниченными возможностями", - сообщили в аппарате.
Уточняется, что среди победителей проекты: "Притяжение" (комплексная застройка в Магнитогорске), "Экопарк Яснополе. Живая деревня" (объединение нескольких хозяйств в Тульской области), "Зеленый путь курорта "Красная Поляна". Всего в 2024 году на рассмотрение совета по присуждению премий было представлено 88 проектов.
"Важно, что проекты лауреатов направлены на создание в местах отдыха гостиничных номеров для семей с детьми, как нам поручал президент Владимир Путин, а также на возведение безбарьерной среды для маломобильных граждан. Мы продолжим обеспечивать для туристов комфортные и доступные условия. Будем строить гостиницы, морские и горнолыжные курорты, парки развлечений и другую инфраструктуру. Это позволит не только развивать внутренний туризм, но и увеличивать число иностранных гостей", – процитировали в сообщении Чернышенко.
Маскат, Оман - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
Оман заинтересован в развитии туризма с Россией
8 января, 11:32
 
РОССИЯДмитрий ЧернышенкоТуризм
 
 
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