https://1prime.ru/20250128/puteshestviya-854494030.html

Вице-премьера РФ поразил рост туристических поездок россиян по стране

Вице-премьера РФ поразил рост туристических поездок россиян по стране - 28.01.2025, ПРАЙМ

Вице-премьера РФ поразил рост туристических поездок россиян по стране

Российские туристы в 2024 году совершили более 92 миллионов внутренних поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T13:49+0300

2025-01-28T13:49+0300

2025-01-28T13:49+0300

россия

дмитрий чернышенко

туризм

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российские туристы в 2024 году совершили более 92 миллионов внутренних поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Видим, что всё больше наших граждан путешествуют по России, открывают ее красоты, осваивают новые направления и маршруты. По итогам 2024 года россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок – это хороший рост", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата. В аппарате уточнили, что вице-премьер вручил премии правительства в области туризма. "Лауреатами премии стали авторы 10 успешных проектов, которые внесли вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Среди них – инициативы по созданию новых туристических объектов, инновационные цифровые решения, обучающие программы, популяризация событийного туризма, а также разработка туристических продуктов, доступных для всех, включая людей с ограниченными возможностями", - сообщили в аппарате. Уточняется, что среди победителей проекты: "Притяжение" (комплексная застройка в Магнитогорске), "Экопарк Яснополе. Живая деревня" (объединение нескольких хозяйств в Тульской области), "Зеленый путь курорта "Красная Поляна". Всего в 2024 году на рассмотрение совета по присуждению премий было представлено 88 проектов. "Важно, что проекты лауреатов направлены на создание в местах отдыха гостиничных номеров для семей с детьми, как нам поручал президент Владимир Путин, а также на возведение безбарьерной среды для маломобильных граждан. Мы продолжим обеспечивать для туристов комфортные и доступные условия. Будем строить гостиницы, морские и горнолыжные курорты, парки развлечений и другую инфраструктуру. Это позволит не только развивать внутренний туризм, но и увеличивать число иностранных гостей", – процитировали в сообщении Чернышенко.

https://1prime.ru/20250108/oman-854074554.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий чернышенко, туризм