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"Путин смеется". В США назвали автора дерзких советов Трампу по России
"Путин смеется". В США назвали автора дерзких советов Трампу по России - 28.01.2025, ПРАЙМ
"Путин смеется". В США назвали автора дерзких советов Трампу по России
Экс-сотрудник разведки США Скотт Риттер рекомендовал президенту Дональду Трампу не прислушиваться к советам спецпредставителя по Украине Кита Келлога... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T09:53+0300
2025-01-28T09:53+0300
2025-01-28T10:00+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Экс-сотрудник разведки США Скотт Риттер рекомендовал президенту Дональду Трампу не прислушиваться к советам спецпредставителя по Украине Кита Келлога относительно России. Об этом он заявил в беседе на YouTube-канала Judging Freedom.Риттер прокомментировал недавние заявления Трампа по украинскому конфликту, в которых он пригрозил ввести новые санкции и пошлины против Москвы."Дональд Трамп должен быть умнее, чем он есть, чтобы двигаться вперед. <...> Кит Келлог понятия не имеет, как работает мировая экономика. <...> Он просто бросается глупыми цифрами, а Трамп его слушает. Владимир Путин, должно быть, смеется прямо сейчас", — заметил эксперт.Ранее Трамп поручил Келлогу добиться прекращения конфликта между Россией и Украиной за сто дней, но почти никто не верит, что это удастся. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту, но при условии, что целью будет долгосрочный мир, а не кратковременное перемирие.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, сша, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин
"Путин смеется". В США назвали автора дерзких советов Трампу по России
Риттер: Трампу не следует слушать советы Келлога о России
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ.
Экс-сотрудник разведки США Скотт Риттер рекомендовал президенту Дональду Трампу не прислушиваться к советам спецпредставителя по Украине Кита Келлога относительно России. Об этом он заявил
в беседе на YouTube-канала Judging Freedom.
Риттер прокомментировал недавние заявления Трампа по украинскому конфликту, в которых он пригрозил ввести новые санкции и пошлины против Москвы.
"Дональд Трамп должен быть умнее, чем он есть, чтобы двигаться вперед. <...> Кит Келлог понятия не имеет, как работает мировая экономика. <...> Он просто бросается глупыми цифрами, а Трамп его слушает. Владимир Путин, должно быть, смеется прямо сейчас", — заметил эксперт.
Ранее Трамп поручил Келлогу добиться прекращения конфликта между Россией и Украиной за сто дней, но почти никто не верит, что это удастся. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту, но при условии, что целью будет долгосрочный мир, а не кратковременное перемирие.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
В Кремле рассказали об организации встречи Путина и Трампа в России и США