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Путин приехал на завод "АвтоВАЗа" в Тольятти
Путин приехал на завод "АвтоВАЗа" в Тольятти - 28.01.2025, ПРАЙМ
Путин приехал на завод "АвтоВАЗа" в Тольятти
Президент РФ Владимир Путин приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, передаёт корреспондент РИА Новости. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T18:13+0300
2025-01-28T18:13+0300
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владимир путин
автоваз
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации и займется вопросами российского автомобилестроения. в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области ознакомился с новинкой концерна - предсерийным автомобилем Lada Iskra.Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.Мировая премьера Lada Iskra состоялась 5 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Старт производства намечен на первое полугодие 2025 года.как сообщается, в ходе рабочей поездки в Самарскую область в графике главы государства запланировано посещение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара".
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владимир путин, автоваз
Экономика, Владимир Путин, АвтоВАЗ
Путин приехал на завод "АвтоВАЗа" в Тольятти
Путин приехал на завод "АвтоВАЗа" в Тольятти
ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации и займется вопросами российского автомобилестроения.
в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области ознакомился с новинкой концерна - предсерийным автомобилем Lada Iskra.
Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
"АвтоВАЗ" выпустил авто с 6-ступенчатой механической коробкой передач
Мировая премьера Lada Iskra состоялась 5 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Старт производства намечен на первое полугодие 2025 года.
как сообщается, в ходе рабочей поездки в Самарскую область в графике главы государства запланировано посещение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара".