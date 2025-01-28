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Путин приехал на завод "АвтоВАЗа" в Тольятти

Путин приехал на завод "АвтоВАЗа" в Тольятти - 28.01.2025, ПРАЙМ

Путин приехал на завод "АвтоВАЗа" в Тольятти

Президент РФ Владимир Путин приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, передаёт корреспондент РИА Новости. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T18:13+0300

2025-01-28T18:13+0300

2025-01-28T18:20+0300

экономика

владимир путин

автоваз

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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации и займется вопросами российского автомобилестроения. в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области ознакомился с новинкой концерна - предсерийным автомобилем Lada Iskra.Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.Мировая премьера Lada Iskra состоялась 5 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Старт производства намечен на первое полугодие 2025 года.как сообщается, в ходе рабочей поездки в Самарскую область в графике главы государства запланировано посещение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара".

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владимир путин, автоваз