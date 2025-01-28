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Путин высказался о "кончине" "АвтоВАЗа"
Путин высказался о "кончине" "АвтоВАЗа" - 28.01.2025, ПРАЙМ
Путин высказался о "кончине" "АвтоВАЗа"
Завод "АвтоВАЗ" развивается, у тех, кто предрекал ему кончину, ничего не получилось, сообщил президент России Владимир Путин. | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T19:23+0300
2025-01-28T19:23+0300
2025-01-28T19:47+0300
экономика
владимир путин
автоваз
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Завод "АвтоВАЗ" развивается, у тех, кто предрекал ему кончину, ничего не получилось, сообщил президент России Владимир Путин. "Смотрю, вы развиваете завод-то. Здорово. Все предрекали кончину "АвтоВАЗу", но ничего не получилось у тех, кто... Не дождутся, согласен, правильно. И развитие хорошее, производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается... И модели все лучше и лучше", - сказал Путин во время общения с работниками "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" - это крупнейший российский автозавод, выпускающий самые локализованные в стране автомобили. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.
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владимир путин, автоваз
Экономика, Владимир Путин, АвтоВАЗ
Путин высказался о "кончине" "АвтоВАЗа"
Путин: у тех, кто предрекал кончину "АвтоВАЗа", ничего не получилось
ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Завод "АвтоВАЗ" развивается, у тех, кто предрекал ему кончину, ничего не получилось, сообщил президент России Владимир Путин.
"Смотрю, вы развиваете завод-то. Здорово. Все предрекали кончину "АвтоВАЗу", но ничего не получилось у тех, кто... Не дождутся, согласен, правильно. И развитие хорошее, производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается... И модели все лучше и лучше", - сказал Путин во время общения с работниками "АвтоВАЗа".
"АвтоВАЗ" выпустил авто с 6-ступенчатой механической коробкой передач
"АвтоВАЗ" - это крупнейший российский автозавод, выпускающий самые локализованные в стране автомобили. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.