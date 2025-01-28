https://1prime.ru/20250128/putin-854507617.html
Путин оценил дизайн автомобиля Lada Iskra Cross
Путин оценил дизайн автомобиля Lada Iskra Cross - 28.01.2025, ПРАЙМ
Путин оценил дизайн автомобиля Lada Iskra Cross
Президент РФ Владимир Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross (универсал повышенной проходимости), который ему представили на заводе "АвтоВАЗ" в | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T19:56+0300
2025-01-28T19:56+0300
2025-01-28T19:58+0300
экономика
владимир путин
дизайн
lada iskra cross
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross (универсал повышенной проходимости), который ему представили на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области. В ходе посещения предприятия президент ознакомился с предсерийной линейкой автомобиля Lada Iskra, который будет представлен тремя версиями - седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross. Первый вице-президент "АвтоВАЗа" по стратегии технологического развития Евгений Шмелев сообщил президенту, что запустить серийное производство Lada Iskra предприятие планирует в апреле. "Очень красивая (машина – прим.)", - отметил Путин, когда подошел к Lada Iskra Cross и заглянул в ее салон. Шмелев также рассказал, что в разработку и производство Lada Iskra было вложено около 40 миллиардов рублей. После введения санкций и ухода западных компаний из РФ была проведена существенная переработка деталей и серьезная работа с поставщиками. Президенту также показали перспективные модели автомобилей, в том числе городской кроссовер B+ Cross и полноприводный электромобиль e-Niva. Путин заглянул в салон ряда предоставленных образцов. Президент ознакомился и с гоночной версией Lada Niva.
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владимир путин, дизайн, lada iskra cross
Экономика, Владимир Путин, Дизайн, Lada Iskra Cross
Путин оценил дизайн автомобиля Lada Iskra Cross
Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross
ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross (универсал повышенной проходимости), который ему представили на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области.
В ходе посещения предприятия президент ознакомился с предсерийной линейкой автомобиля Lada Iskra, который будет представлен тремя версиями - седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross. Первый вице-президент "АвтоВАЗа" по стратегии технологического развития Евгений Шмелев сообщил президенту, что запустить серийное производство Lada Iskra предприятие планирует в апреле.
"Очень красивая (машина – прим.)", - отметил Путин, когда подошел к Lada Iskra Cross и заглянул в ее салон.
Шмелев также рассказал, что в разработку и производство Lada Iskra было вложено около 40 миллиардов рублей. После введения санкций и ухода западных компаний из РФ была проведена существенная переработка деталей и серьезная работа с поставщиками.
"АвтоВАЗ" представит гоночную модель Lada Iskra
Президенту также показали перспективные модели автомобилей, в том числе городской кроссовер B+ Cross и полноприводный электромобиль e-Niva. Путин заглянул в салон ряда предоставленных образцов. Президент ознакомился и с гоночной версией Lada Niva.