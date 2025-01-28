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Путин оценил дизайн автомобиля Lada Iskra Cross - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин оценил дизайн автомобиля Lada Iskra Cross
Путин оценил дизайн автомобиля Lada Iskra Cross - 28.01.2025, ПРАЙМ
Путин оценил дизайн автомобиля Lada Iskra Cross
Президент РФ Владимир Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross (универсал повышенной проходимости), который ему представили на заводе "АвтоВАЗ" в | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T19:56+0300
2025-01-28T19:58+0300
экономика
владимир путин
дизайн
lada iskra cross
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross (универсал повышенной проходимости), который ему представили на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области. В ходе посещения предприятия президент ознакомился с предсерийной линейкой автомобиля Lada Iskra, который будет представлен тремя версиями - седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross. Первый вице-президент "АвтоВАЗа" по стратегии технологического развития Евгений Шмелев сообщил президенту, что запустить серийное производство Lada Iskra предприятие планирует в апреле. "Очень красивая (машина – прим.)", - отметил Путин, когда подошел к Lada Iskra Cross и заглянул в ее салон. Шмелев также рассказал, что в разработку и производство Lada Iskra было вложено около 40 миллиардов рублей. После введения санкций и ухода западных компаний из РФ была проведена существенная переработка деталей и серьезная работа с поставщиками. Президенту также показали перспективные модели автомобилей, в том числе городской кроссовер B+ Cross и полноприводный электромобиль e-Niva. Путин заглянул в салон ряда предоставленных образцов. Президент ознакомился и с гоночной версией Lada Niva.
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владимир путин, дизайн, lada iskra cross
Экономика, Владимир Путин, Дизайн, Lada Iskra Cross
19:56 28.01.2025 (обновлено: 19:58 28.01.2025)
 
Путин оценил дизайн автомобиля Lada Iskra Cross

Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross (универсал повышенной проходимости), который ему представили на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области.
В ходе посещения предприятия президент ознакомился с предсерийной линейкой автомобиля Lada Iskra, который будет представлен тремя версиями - седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross. Первый вице-президент "АвтоВАЗа" по стратегии технологического развития Евгений Шмелев сообщил президенту, что запустить серийное производство Lada Iskra предприятие планирует в апреле.
"Очень красивая (машина – прим.)", - отметил Путин, когда подошел к Lada Iskra Cross и заглянул в ее салон.
Шмелев также рассказал, что в разработку и производство Lada Iskra было вложено около 40 миллиардов рублей. После введения санкций и ухода западных компаний из РФ была проведена существенная переработка деталей и серьезная работа с поставщиками.
АвтоВАЗ начал производство новой Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" представит гоночную модель Lada Iskra
22 января, 13:46
Президенту также показали перспективные модели автомобилей, в том числе городской кроссовер B+ Cross и полноприводный электромобиль e-Niva. Путин заглянул в салон ряда предоставленных образцов. Президент ознакомился и с гоночной версией Lada Niva.
 
ЭкономикаВладимир ПутинДизайнLada Iskra Cross
 
 
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