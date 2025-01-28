https://1prime.ru/20250128/putin-854507617.html

Путин оценил дизайн автомобиля Lada Iskra Cross

Путин оценил дизайн автомобиля Lada Iskra Cross - 28.01.2025, ПРАЙМ

Путин оценил дизайн автомобиля Lada Iskra Cross

Президент РФ Владимир Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross (универсал повышенной проходимости), который ему представили на заводе "АвтоВАЗ" в | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T19:56+0300

2025-01-28T19:56+0300

2025-01-28T19:58+0300

экономика

владимир путин

дизайн

lada iskra cross

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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross (универсал повышенной проходимости), который ему представили на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области. В ходе посещения предприятия президент ознакомился с предсерийной линейкой автомобиля Lada Iskra, который будет представлен тремя версиями - седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross. Первый вице-президент "АвтоВАЗа" по стратегии технологического развития Евгений Шмелев сообщил президенту, что запустить серийное производство Lada Iskra предприятие планирует в апреле. "Очень красивая (машина – прим.)", - отметил Путин, когда подошел к Lada Iskra Cross и заглянул в ее салон. Шмелев также рассказал, что в разработку и производство Lada Iskra было вложено около 40 миллиардов рублей. После введения санкций и ухода западных компаний из РФ была проведена существенная переработка деталей и серьезная работа с поставщиками. Президенту также показали перспективные модели автомобилей, в том числе городской кроссовер B+ Cross и полноприводный электромобиль e-Niva. Путин заглянул в салон ряда предоставленных образцов. Президент ознакомился и с гоночной версией Lada Niva.

https://1prime.ru/20250122/avtovaz-854373921.html

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владимир путин, дизайн, lada iskra cross