https://1prime.ru/20250128/putin-854508845.html

Путин: в подписании документов с Украиной не может быть ни одного промаха

Путин: в подписании документов с Украиной не может быть ни одного промаха - 28.01.2025, ПРАЙМ

Путин: в подписании документов с Украиной не может быть ни одного промаха

Не может быть ни одного промаха в подписании документов между РФ и Украиной, все должно быть отточено, заявил президент России Владимир Путин автору программы... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T21:50+0300

2025-01-28T21:50+0300

2025-01-28T21:50+0300

политика

владимир путин

россия

украина

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/77656/66/776566614_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9a5df370c43479cd858a93a6a2a7c504.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Не может быть ни одного промаха в подписании документов между РФ и Украиной, все должно быть отточено, заявил президент России Владимир Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину."Вопрос в окончательном подписании документов... Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено", - сказал президент.При этом он отметил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать."Если есть желание у их (Украины - ред.) западных спонсоров добиться мира, путь очень простой. Я когда-то и Байдену тоже посылал соответствующие сигналы", - сказал Путин, после чего уточнил, что Киеву необходимо найти юридический способ отменить указ, который запрещает Украине вести переговоры с РФ. Но Россия, по его словам, пока не видит желания Украины закрыть любой вопрос юридического характера касательно переговоров с Москвой.Вместе с тем глава государства заявил, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским, если он хочет в них участвовать."Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста. Вопрос в окончательном подписании документов", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250120/putin-854329888.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, украина, переговоры