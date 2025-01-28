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Путин: в подписании документов с Украиной не может быть ни одного промаха - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Путин: в подписании документов с Украиной не может быть ни одного промаха
Путин: в подписании документов с Украиной не может быть ни одного промаха - 28.01.2025, ПРАЙМ
Путин: в подписании документов с Украиной не может быть ни одного промаха
Не может быть ни одного промаха в подписании документов между РФ и Украиной, все должно быть отточено, заявил президент России Владимир Путин автору программы... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T21:50+0300
2025-01-28T21:50+0300
политика
владимир путин
россия
украина
переговоры
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Не может быть ни одного промаха в подписании документов между РФ и Украиной, все должно быть отточено, заявил президент России Владимир Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину."Вопрос в окончательном подписании документов... Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено", - сказал президент.При этом он отметил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать."Если есть желание у их (Украины - ред.) западных спонсоров добиться мира, путь очень простой. Я когда-то и Байдену тоже посылал соответствующие сигналы", - сказал Путин, после чего уточнил, что Киеву необходимо найти юридический способ отменить указ, который запрещает Украине вести переговоры с РФ. Но Россия, по его словам, пока не видит желания Украины закрыть любой вопрос юридического характера касательно переговоров с Москвой.Вместе с тем глава государства заявил, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским, если он хочет в них участвовать."Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста. Вопрос в окончательном подписании документов", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, украина, переговоры
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
21:50 28.01.2025
 
Путин: в подписании документов с Украиной не может быть ни одного промаха

Путин: в подписании документов между РФ и Украиной не может быть промахов

© fotolia.com / vector_master%Россия Украина
%Россия Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Не может быть ни одного промаха в подписании документов между РФ и Украиной, все должно быть отточено, заявил президент России Владимир Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
"Вопрос в окончательном подписании документов... Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено", - сказал президент.
При этом он отметил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать.
"Если есть желание у их (Украины - ред.) западных спонсоров добиться мира, путь очень простой. Я когда-то и Байдену тоже посылал соответствующие сигналы", - сказал Путин, после чего уточнил, что Киеву необходимо найти юридический способ отменить указ, который запрещает Украине вести переговоры с РФ. Но Россия, по его словам, пока не видит желания Украины закрыть любой вопрос юридического характера касательно переговоров с Москвой.
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Вместе с тем глава государства заявил, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским, если он хочет в них участвовать.
"Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста. Вопрос в окончательном подписании документов", - сказал Путин.
 
ПолитикаВладимир ПутинРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
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