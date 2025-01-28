https://1prime.ru/20250128/putin-854510616.html

Путин опроверг заявление Зеленского

Путин опроверг заявление Зеленского - 28.01.2025, ПРАЙМ

Путин опроверг заявление Зеленского

Заявлять, что на Украине был введен запрет на переговоры с Россией, когда части ВС РФ стояли под Киевом, абсолютно некорректно, отметил президент Российской... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T23:38+0300

2025-01-28T23:38+0300

2025-01-28T23:38+0300

политика

владимир путин

переговоры

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Заявлять, что на Украине был введен запрет на переговоры с Россией, когда части ВС РФ стояли под Киевом, абсолютно некорректно, отметил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с автором программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлом Зарубиным. Недавно Владимир Зеленский заявил, что в тот момент, когда был подписан указ о запрете на переговоры с Россией, российские войска стояли под Киевом."Говорить о том, что запрет на переговоры был введен (Украиной - прим. ред.), когда российские войска стояли под Киевом - совершенно некорректно. По таким серьезным вопросам пытаться вводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество - как минимум некорректно", - сказал президент.Аргументируя свое утверждение, глава государства напомнил, что "4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было", а проект мирного соглашения был окончательно согласован 15 апреля."Указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября. То есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения", - подчеркнул Путин.

https://1prime.ru/20250125/peregovory-854452663.html

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владимир путин, переговоры, владимир зеленский