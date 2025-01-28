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Путин опроверг заявление Зеленского - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Путин опроверг заявление Зеленского
Путин опроверг заявление Зеленского - 28.01.2025, ПРАЙМ
Путин опроверг заявление Зеленского
Заявлять, что на Украине был введен запрет на переговоры с Россией, когда части ВС РФ стояли под Киевом, абсолютно некорректно, отметил президент Российской... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T23:38+0300
2025-01-28T23:38+0300
политика
владимир путин
переговоры
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Заявлять, что на Украине был введен запрет на переговоры с Россией, когда части ВС РФ стояли под Киевом, абсолютно некорректно, отметил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с автором программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлом Зарубиным. Недавно Владимир Зеленский заявил, что в тот момент, когда был подписан указ о запрете на переговоры с Россией, российские войска стояли под Киевом."Говорить о том, что запрет на переговоры был введен (Украиной - прим. ред.), когда российские войска стояли под Киевом - совершенно некорректно. По таким серьезным вопросам пытаться вводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество - как минимум некорректно", - сказал президент.Аргументируя свое утверждение, глава государства напомнил, что "4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было", а проект мирного соглашения был окончательно согласован 15 апреля."Указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября. То есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, переговоры, владимир зеленский
Политика, Владимир Путин, переговоры, Владимир Зеленский
23:38 28.01.2025
 
Путин опроверг заявление Зеленского

Путин: некорректно говорить, что Киев запретил переговоры из-за ВС РФ под Киевом

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Заявлять, что на Украине был введен запрет на переговоры с Россией, когда части ВС РФ стояли под Киевом, абсолютно некорректно, отметил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с автором программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлом Зарубиным.
Недавно Владимир Зеленский заявил, что в тот момент, когда был подписан указ о запрете на переговоры с Россией, российские войска стояли под Киевом.
"Говорить о том, что запрет на переговоры был введен (Украиной - прим. ред.), когда российские войска стояли под Киевом - совершенно некорректно. По таким серьезным вопросам пытаться вводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество - как минимум некорректно", - сказал президент.
Аргументируя свое утверждение, глава государства напомнил, что "4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было", а проект мирного соглашения был окончательно согласован 15 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2025
Пытаясь оправдаться за запрет переговоров с РФ, Зеленский переврал факты
25 января, 21:33
"Указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября. То есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения", - подчеркнул Путин.
 
ПолитикаВладимир ПутинпереговорыВладимир Зеленский
 
 
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