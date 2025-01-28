https://1prime.ru/20250128/roskosmos-854489963.html

Многоразовую первую ступень ракеты "Амур-СПГ" испытают в 2025-2028 годах

Многоразовую первую ступень ракеты "Амур-СПГ" испытают в 2025-2028 годах - 28.01.2025, ПРАЙМ

Многоразовую первую ступень ракеты "Амур-СПГ" испытают в 2025-2028 годах

Россия планирует провести испытания многоразовой первой ступени ракеты-носителя "Амур-СПГ" в период с 2025 по 2028 годы, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T11:44+0300

2025-01-28T11:44+0300

2025-01-28T11:44+0300

россия

роскосмос

технологии

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия планирует провести испытания многоразовой первой ступени ракеты-носителя "Амур-СПГ" в период с 2025 по 2028 годы, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."Мы уже приступили к созданию космического ракетного комплекса "Амур-СПГ". Это первый российский проект многоразовой ракеты среднего класса на метане", - отметил глава корпорации в рамках пленарной сессии "Королевских чтений" в МГТУ имени Баумана.По словам Борисова, разработку комплекса ожидается завершить к 2030 году. Новая ракета будет оснащена возвращаемой первой ступенью и будет запускаться с космодрома Восточный. Первый запуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью планируется на 2030 год.Проектирование ракеты началось в 2020 году, а Борисов уточнил, что первая ступень многоразовой ракеты может быть запущена в космос более 50 раз.

https://1prime.ru/20241211/roskosmos-853493533.html

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россия, роскосмос, технологии