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Россия увеличила закупки грузинского алкоголя в 2,3 раза

Россия увеличила закупки грузинского алкоголя в 2,3 раза - 28.01.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила закупки грузинского алкоголя в 2,3 раза

Россия в прошлом году увеличила закупки грузинского крепкого алкоголя, в основном коньяка, в 2,3 раза, до рекордных 154 миллионов долларов, следует из анализа... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T05:16+0300

2025-01-28T05:16+0300

2025-01-28T05:16+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году увеличила закупки грузинского крепкого алкоголя, в основном коньяка, в 2,3 раза, до рекордных 154 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Так, за весь прошлый год Грузия экспортировала в Россию крепкого алкоголя на 154 миллиона долларов против 67,4 миллиона годом ранее. Главным образом российские компании приобретали коньяк: его закупки выросли за год в 2,2 раза, до 149,1 миллиона долларов. На нашу страну пришлось более 60% всего грузинского экспорта. В тройку основных любителей этого напитка также вошли Армения, которая увеличила закупки вдвое - до 39,9 миллиона долларов, и Украина, чей импорт, наоборот, сократился - примерно на 4%, до 22,4 миллиона долларов. Российские компании также проявили рекордный интерес к грузинскому виски: его ввоз подскочил в 77 раз, до 4,6 миллиона долларов. Это позволило России стать главным рынком для местных производителей. Прошлогодний лидер, Белоруссия, опустилась на второе место после того, как сократила закупки почти вчетверо, до 1,7 миллиона долларов. Остальные страны почти не покупали эту продукцию. В то же время Россия увеличила продажи водки Грузии на четверть - до максимальных за все время 5,1 миллиона долларов. В результате Россия пятый год подряд оставалась главным поставщиком этого напитка в Грузию. На втором месте была Украина (2,5 миллиона долларов), а на третьем - Финляндия (2,4 миллиона).

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