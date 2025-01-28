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Дерипаска призвал форсировать развитие цифрового рубля - 28.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Дерипаска призвал форсировать развитие цифрового рубля
Дерипаска призвал форсировать развитие цифрового рубля - 28.01.2025, ПРАЙМ
Дерипаска призвал форсировать развитие цифрового рубля
Темпы развития цифрового рубля нужно повышать, он должен стать реальным инструментом для смягчения эффекта от санкций против России, считает российский... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T17:27+0300
2025-01-28T17:27+0300
экономика
россия
финансы
олег дерипаска
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Темпы развития цифрового рубля нужно повышать, он должен стать реальным инструментом для смягчения эффекта от санкций против России, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Как сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе Банка России, регулятор прорабатывает использование цифрового рубля с Минфином и Казначейством, в конце прошлого года были проведены тесты цифрового рубля в бюджетном процессе. На региональном уровне ЦБ также обсуждает различные сценарии использования цифрового рубля, при этом не выделяя какой-либо конкретный регион. При этом о сроках говорить преждевременно, добавили в ЦБ. "То, что есть подвижки по внедрению цифрового рубля - это, безусловно, позитивные новости. Но темпы надо повышать. Цифровой рубль должен стать реальным инструментом для смягчения эффекта от санкций, особенно в части внешнеторговых операций", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале. "О важности цифровой валюты для экономики говорят и в Европе, где опасаются финансового усиления США за счет политики Трампа по продвижению стейблкоинов, привязанных к доллару. Там тоже понимают: кто контролирует расчетную валюту, фактически контролирует рынок", - заключил бизнесмен. Президент США Дональд Трамп в прошлый четверг подписал исполнительный указ о создании рабочей группы для превращения США в "мировую столицу" криптоиндустрии. Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
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россия, финансы, олег дерипаска
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Олег Дерипаска
17:27 28.01.2025
 
Дерипаска призвал форсировать развитие цифрового рубля

Дерипаска: развитие цифрового рубля надо форсировать

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Темпы развития цифрового рубля нужно повышать, он должен стать реальным инструментом для смягчения эффекта от санкций против России, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска.
Как сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе Банка России, регулятор прорабатывает использование цифрового рубля с Минфином и Казначейством, в конце прошлого года были проведены тесты цифрового рубля в бюджетном процессе. На региональном уровне ЦБ также обсуждает различные сценарии использования цифрового рубля, при этом не выделяя какой-либо конкретный регион. При этом о сроках говорить преждевременно, добавили в ЦБ.
"То, что есть подвижки по внедрению цифрового рубля - это, безусловно, позитивные новости. Но темпы надо повышать. Цифровой рубль должен стать реальным инструментом для смягчения эффекта от санкций, особенно в части внешнеторговых операций", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
"О важности цифровой валюты для экономики говорят и в Европе, где опасаются финансового усиления США за счет политики Трампа по продвижению стейблкоинов, привязанных к доллару. Там тоже понимают: кто контролирует расчетную валюту, фактически контролирует рынок", - заключил бизнесмен.
Президент США Дональд Трамп в прошлый четверг подписал исполнительный указ о создании рабочей группы для превращения США в "мировую столицу" криптоиндустрии. Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют.
В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
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