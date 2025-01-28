https://1prime.ru/20250128/rubl-854502866.html

Дерипаска призвал форсировать развитие цифрового рубля

Дерипаска призвал форсировать развитие цифрового рубля - 28.01.2025, ПРАЙМ

Дерипаска призвал форсировать развитие цифрового рубля

Темпы развития цифрового рубля нужно повышать, он должен стать реальным инструментом для смягчения эффекта от санкций против России, считает российский... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T17:27+0300

2025-01-28T17:27+0300

2025-01-28T17:27+0300

экономика

россия

финансы

олег дерипаска

https://cdnn.1prime.ru/img/82821/92/828219251_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_827c8bec408b18592f0acded552328b6.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Темпы развития цифрового рубля нужно повышать, он должен стать реальным инструментом для смягчения эффекта от санкций против России, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Как сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе Банка России, регулятор прорабатывает использование цифрового рубля с Минфином и Казначейством, в конце прошлого года были проведены тесты цифрового рубля в бюджетном процессе. На региональном уровне ЦБ также обсуждает различные сценарии использования цифрового рубля, при этом не выделяя какой-либо конкретный регион. При этом о сроках говорить преждевременно, добавили в ЦБ. "То, что есть подвижки по внедрению цифрового рубля - это, безусловно, позитивные новости. Но темпы надо повышать. Цифровой рубль должен стать реальным инструментом для смягчения эффекта от санкций, особенно в части внешнеторговых операций", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале. "О важности цифровой валюты для экономики говорят и в Европе, где опасаются финансового усиления США за счет политики Трампа по продвижению стейблкоинов, привязанных к доллару. Там тоже понимают: кто контролирует расчетную валюту, фактически контролирует рынок", - заключил бизнесмен. Президент США Дональд Трамп в прошлый четверг подписал исполнительный указ о создании рабочей группы для превращения США в "мировую столицу" криптоиндустрии. Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.

https://1prime.ru/20250128/gosvyplaty-854498163.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, олег дерипаска