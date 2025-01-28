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Российский рынок цифровых финансовых активов вырос в четыре раза - 28.01.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок цифровых финансовых активов вырос в четыре раза
Российский рынок цифровых финансовых активов вырос в четыре раза - 28.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок цифровых финансовых активов вырос в четыре раза
Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) по итогам прошлого года вырос более чем в четыре раза и превысил 150 миллиардов рублей, сообщается в... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T00:21+0300
2025-01-28T00:21+0300
финансы
россия
экономика
акра
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) по итогам прошлого года вырос более чем в четыре раза и превысил 150 миллиардов рублей, сообщается в исследовании рейтингового агентства АКРА, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Российский рынок ЦФА по итогам 2024 года превысил 150 миллиардов рублей, продемонстрировав более чем четырехкратный рост (в начале прошлого года объем рынка оценивался приблизительно в 34 миллиарда рублей). Такому росту способствовало значительное увеличение количества новых выпусков во второй половине года (только в четвертом квартале состоялось 410 новых размещений против 88 в первом квартале)", - указывается в исследовании. Эмитентами ЦФА в 2024 году выступали как финансовые институты, так и нефинансовые компании (в том числе субъекты малого и среднего бизнеса), при этом более половины новых выпусков пришлись на банки, отмечается там же. "Дальнейший рост рынка ЦФА во многом будет зависеть от регуляторных и законодательных изменений. По мнению АКРА, инструменты ЦФА имеют большой потенциал развития, принимая во внимание особенности гибридных ЦФА, а также возможности использования данных инструментов в международных расчетах. Особую актуальность развитию направления международных расчетов с использованием ЦФА придает планируемое создание платежной системы BRICS PAY, цели которой во многом совпадают с выбранным вектором развития российских ЦФА", - прогнозируется там же.
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финансы, россия, акра
Финансы, РОССИЯ, Экономика, АКРА
00:21 28.01.2025
 
Российский рынок цифровых финансовых активов вырос в четыре раза

АКРА: российский рынок цифровых финансовых активов вырос более чем в четыре раза

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) по итогам прошлого года вырос более чем в четыре раза и превысил 150 миллиардов рублей, сообщается в исследовании рейтингового агентства АКРА, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Российский рынок ЦФА по итогам 2024 года превысил 150 миллиардов рублей, продемонстрировав более чем четырехкратный рост (в начале прошлого года объем рынка оценивался приблизительно в 34 миллиарда рублей). Такому росту способствовало значительное увеличение количества новых выпусков во второй половине года (только в четвертом квартале состоялось 410 новых размещений против 88 в первом квартале)", - указывается в исследовании.
Эмитентами ЦФА в 2024 году выступали как финансовые институты, так и нефинансовые компании (в том числе субъекты малого и среднего бизнеса), при этом более половины новых выпусков пришлись на банки, отмечается там же.
"Дальнейший рост рынка ЦФА во многом будет зависеть от регуляторных и законодательных изменений. По мнению АКРА, инструменты ЦФА имеют большой потенциал развития, принимая во внимание особенности гибридных ЦФА, а также возможности использования данных инструментов в международных расчетах. Особую актуальность развитию направления международных расчетов с использованием ЦФА придает планируемое создание платежной системы BRICS PAY, цели которой во многом совпадают с выбранным вектором развития российских ЦФА", - прогнозируется там же.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯАКРА
 
 
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