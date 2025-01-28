https://1prime.ru/20250128/rynok-854482446.html

Российский рынок цифровых финансовых активов вырос в четыре раза

Российский рынок цифровых финансовых активов вырос в четыре раза - 28.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок цифровых финансовых активов вырос в четыре раза

Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) по итогам прошлого года вырос более чем в четыре раза и превысил 150 миллиардов рублей, сообщается в... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T00:21+0300

2025-01-28T00:21+0300

2025-01-28T00:21+0300

финансы

россия

экономика

акра

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854482446.jpg?1738012894

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) по итогам прошлого года вырос более чем в четыре раза и превысил 150 миллиардов рублей, сообщается в исследовании рейтингового агентства АКРА, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Российский рынок ЦФА по итогам 2024 года превысил 150 миллиардов рублей, продемонстрировав более чем четырехкратный рост (в начале прошлого года объем рынка оценивался приблизительно в 34 миллиарда рублей). Такому росту способствовало значительное увеличение количества новых выпусков во второй половине года (только в четвертом квартале состоялось 410 новых размещений против 88 в первом квартале)", - указывается в исследовании. Эмитентами ЦФА в 2024 году выступали как финансовые институты, так и нефинансовые компании (в том числе субъекты малого и среднего бизнеса), при этом более половины новых выпусков пришлись на банки, отмечается там же. "Дальнейший рост рынка ЦФА во многом будет зависеть от регуляторных и законодательных изменений. По мнению АКРА, инструменты ЦФА имеют большой потенциал развития, принимая во внимание особенности гибридных ЦФА, а также возможности использования данных инструментов в международных расчетах. Особую актуальность развитию направления международных расчетов с использованием ЦФА придает планируемое создание платежной системы BRICS PAY, цели которой во многом совпадают с выбранным вектором развития российских ЦФА", - прогнозируется там же.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, акра